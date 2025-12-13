Kitört a botrány a hercegné körül

A svéd királyi udvar megerősítette, hogy Zsófia több alkalommal is találkozott Jeffrey Epsteinnel a 2000-es évek közepén. A bejelentés azt követően vált országos üggyé, hogy egy lap nyilvánosságra hozta a hercegné és Epstein ismeretségére utaló e-maileket – Zsófia hercegné pedig egy nappal később feltűnően kihagyta a Nobel-díjátadót.

A svéd Dagens Nyheter Epstein régi kapcsolati hálóját bemutató levelezést szerzett meg, amelyből kiderül, hogy Zsófia hercegnét 2005 körül mutatták be a később szexuális bűncselekményekért elítélt pénzembernek. A palota szerint az ismeretség rövid volt, ám a hír mégis nagy botrányt kavart.

E-mailek kerültek elő: Epstein találkozott Zsófia hercegnével

A svéd Dagens Nyheter hozta nyilvánosságra Jeffrey Epstein és Barbro Ehnbom üzletasszony levelezését. Ehnbom, akit „Zsófia mentoraként” emlegettek, 2015-ben jelen volt a hercegné és Károly Fülöp herceg esküvőjén. A lap idézett egy 2005 decemberében kelt e-mailt, amelyben Ehnbom így mutatta be a fiatal nőt Epsteinnek:

Ő Zsófia, egy feltörekvő színésznő, aki nemrég érkezett New Yorkba. Ő az a lány, akiről meséltem neked, mielőtt elmentem, és akiről azt gondoltam, hogy szívesen találkoznál vele. Talán meglátogathatnánk, mielőtt elmész nyaralni?

A levelek szerint Epstein erre azt válaszolta:

A Karib-térségben vagyok. Eljönne pár napra jönni? Küldök egy jegyet.

A svéd királyi udvar megerősítette, hogy Zsófiát 2005 környékén bemutatták a szóban forgó személynek. Zsófia állítólag nem fogadta el Epstein meghívását, az viszont tény, hogy találkoztak többször is. A lap egy 2006-os e-mailt is idézett Epstein asszisztensétől Ehnbomhoz: „Jeffrey azon tűnődik, hogy mi történt valójában Camillával. Mondtad neki, hogy bármikor van jegye New Yorkba, ha akar?” Ehnbom válaszában helyesbített: „Azt hiszem, Zsófiára gondol, arra a gyönyörű, sötét hajú lányra, akit a barátnője, Camilla is elkísért.” Epstein egyébként mindkét nőnek helyet ajánlott egy színésziskolában, de problémák adódtak a vízumukkal − írja a People.

Zsófia múltja ismét fókuszba került

A botrány kirobbanása után Zsófia hercegné nem vett részt a december 10-i stockholmi Nobel-díjátadón, ahol szinte a teljes család megjelent. A hercegné rendszeresen ott szokott lenni az eseményen – tavaly például várandósan is részt vett rajta.

Zsófia múltja amúgy is nagy felháborodást keltett a svédekben, ugyanis Hellqvist mielőtt 2015-ben a királyi család tagjává vált, modellként és a Paradise Hotel valóságshow szereplőjeként vált ismertté. Egy 2018-as interjúban visszaemlékezett a kapcsolatuk nyilvánosságra kerülését követő reakciókra:

A gyűlölet és a bántó megjegyzések akkoriban teljesen váratlanul értek, és nagyon nehéz volt feldolgozni, miért éreznek irántam ennyi rosszindulatot.

A királyi pár azóta közös alapítványt működtet az online zaklatás és gyűlöletbeszéd ellen. Zsófiának és Károly Fülöpnek négy gyermeke született.

Zsófia svéd hercegné ügye egybeesett azzal, ahogy újabb botrány tört ki András, korábbi yorki herceg Epstein-kapcsolatai miatt. Októberben III. Károly király megfosztotta öccsét királyi kitüntetéseitől és megmaradt címeitől, miután újabb részletek kerültek elő Epstein-hálózatáról. András továbbra is tagad minden vádat, ám a brit sajtó szerint a kiszivárgott levelezések azt mutatják, hogy kapcsolatban maradt Epsteinnel azután is, hogy azt állította, megszakította vele a kapcsolatot – írta meg a Life.