Megdöbbentő információt osztott meg Vilmos herceg

Egy új életrajzi könyv szerint a walesi herceg 2024-ben fontolgatta, hogy visszalép a királyi kötelezettségektől, miután édesapját és feleségét is súlyos betegséggel diagnosztizálták. Vilmos herceg a lelke mélyéig összetört, amikor kiderült, hogy Katalin és Károly is rákkal küzd.

A brit királyi család életét bemutató új kötet, Robert Jobson The Windsor Legacy című életrajza megrendítő részleteket tárt fel Vilmos herceg 2024-es évéről.

Vilmos herceg összetört

„A lelke mélyéig megrázta, hogy felesége és apja is súlyos beteg” – fogalmazott Jobson. Hozzátette, a 43 éves Vilmos herceget annyira megviselte szerettei diagnózisa, hogy vissza akart lépni királyi kötelezettségeitől −idéz az életrajzból a Life.

Károly király nem engedte a visszalépést

A források szerint Vilmos hivatalosan is jelezte apja felé, hogy időlegesen felhagyna a közéleti szerepvállalással, azonban Károly király elutasította a kérését. A döntés mögött állítólag az állt, hogy az uralkodó a család egységét és stabilitását akarta fenntartani a nehéz időszakban.

A hit felé fordultak

Jobson életrajzíró arról is beszámol, hogy a megpróbáltatások közepette Vilmos és Katalin egyaránt a hit felé fordultak.

„Vilmos sosem állt bigott hívő hírében, de most gyakrabban jár templomba, mint korábban, bár a lehető legprivátabb módon teszi” – írta a szerző. Úgy tudni, Károly király is megváltozott a diagnózisa óta: régebben olykor mogorvának tűnt, ám amióta kiderült, hogy beteg, sokkal érzelmesebb lett.