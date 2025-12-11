Bulvár
Megdöbbentő információt osztott meg Vilmos herceg
Vissza akart lépni királyi kötelezettségeitől
A brit királyi család életét bemutató új kötet, Robert Jobson The Windsor Legacy című életrajza megrendítő részleteket tárt fel Vilmos herceg 2024-es évéről.
Vilmos herceg összetört
„A lelke mélyéig megrázta, hogy felesége és apja is súlyos beteg” – fogalmazott Jobson. Hozzátette, a 43 éves Vilmos herceget annyira megviselte szerettei diagnózisa, hogy vissza akart lépni királyi kötelezettségeitől −idéz az életrajzból a Life.
Károly király nem engedte a visszalépést
A források szerint Vilmos hivatalosan is jelezte apja felé, hogy időlegesen felhagyna a közéleti szerepvállalással, azonban Károly király elutasította a kérését. A döntés mögött állítólag az állt, hogy az uralkodó a család egységét és stabilitását akarta fenntartani a nehéz időszakban.
A hit felé fordultak
Jobson életrajzíró arról is beszámol, hogy a megpróbáltatások közepette Vilmos és Katalin egyaránt a hit felé fordultak.
„Vilmos sosem állt bigott hívő hírében, de most gyakrabban jár templomba, mint korábban, bár a lehető legprivátabb módon teszi” – írta a szerző. Úgy tudni, Károly király is megváltozott a diagnózisa óta: régebben olykor mogorvának tűnt, ám amióta kiderült, hogy beteg, sokkal érzelmesebb lett.