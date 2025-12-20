Kim Cattrall reményt akar adni a nőknek, hogy megértsék önmagukat

„Álmatlanságban szenvedtem. Három óra alvással nagyon nehéz volt teljesíteni a feladataimat” – mondta Cattrall a People magazinnak.

A 69 éves Kim Cattrall szenvedélyesen kiáll a nők egészségéért és felhívja a figyelmet a menopauzára

Kim Cattrall a magazinnak mesélt a menopauzával kapcsolatos tapasztalatairól. Az lett küldetése, hogy más nőknek is segítsen eligazodni az átmenetben, nagyobb tudatossággal és támogatással.

A Szex és New York színésznője, együttműködik a Natural Cycles-szel, hogy megossza perimenopauza történetét.

„A küldetésük, hogy leleplezzék a testeden belül és kívül zajló eseményeket, egy olyan alkalmazás segítségével, amely tájékoztat és oktat a menopauza során felmerülő problémákról, hogy megkönnyítsék a megértést” – nyilatkozta a People magazinnak. „Én minden olyan dolog mellett vagyok, ami reményt ad a nőknek arra, hogy megértsék önmagukat.”

Saját tapasztalataira visszatekintve Cattrall elismeri, hogy a perimenopauza „nagyon kihívást jelentett”.

„Különösen az álmatlanságban érintett. Három óra alvás után nagyon nehéz volt működni” – meséli. „Odamentem anyukámhoz, és megkérdeztem: »Milyen volt neked?«, mire úgy nézett rám, mintha nem igazán tudná, miről beszélek. Azt mondta: »Csak túltettem magam rajta.« Nem akart róla beszélni. Akkoriban egyedülálló voltam, úgyhogy elveszettnek éreztem magam, és ekkor döntöttem úgy, hogy tájékozódom.”

Kutatás és kognitív viselkedésterápia révén felfedezte, hogy a perimenopauza nem egy univerzális megoldás. „Azt hisszünk, hogy a nővérünk menopauzája olyan lesz, mint a miénk, vagy az édesanyánké, de ez egyszerűen nem így van” – magyarázza. „A mienk egyéni, és ezeket a kihívásokat azért csináljuk, hogy megelőzzük.”

Üzenete másoknak: Senki nincs egyedül, és az információ hatalom.

„Azt az üzenetet szeretném átadni, hogy vannak dolgok – elérhető információk –, amelyek segíthetnek megérteni a tüneteinket” – mondja Az apámról című film színésznője. „Tehát tájékozódjunk! Próbáljuk meg kideríteni, milyen a menopauzánk.”

Az egyik legnagyobb tanulsága a tapasztalatból? A türelem. „Azt hiszem, a türelem volt az, amit igazán megtanultam ebből az egész élményből” – mondja a People magazinnak. „Amikor a múltban beteg voltam, vagy nem éreztem jól magam, tudtam, mit kell tennem. De ebben az esetben ezt elvették tőlem, és nem én irányítottam. Türelemre van szükségünk ahhoz, hogy túljussunk rajta és megértsük, mert fokozatosan bontakozik ki.”

Ez egy olyan tanulság, amit a szakmai életében is hasznosít. „Jelenleg két álomprojektem van fejlesztés alatt, és nagyon jók” – mesélte. „Két nagyon különböző karakter, de egyszerűen fantasztikus játszani velük. A fejlesztés azonban időbe telik – itt jön képbe a türelem.”

Ezen projektek mellett Cattrall továbbra is szenvedélyesen kiáll a nők egészségéért és felhívja a figyelmet a menopauzára. „Úgy érzem, az egyik szerepem, különösen a fiatalabb nők esetében, hogy tudassam velük: túl fognak jutni ezen” – mondja.