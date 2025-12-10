Öt dolog, amiért ki nem állhatjuk Károly királyt

Ha valóban igaz lenne, hogy az idő begyógyít minden sebet, Károly király ma alighanem a világ egyik legkedveltebb embere lenne. Csakhogy az idő ezúttal nem feledtetett, hanem inkább még erősebb fényt vetett a múlt hibáira – azokra, amelyek miatt sokan ma is kényelmetlenül érzik magukat.

Mosolygott, de kissé zavarba is jött Károly király a vallomástól

1. A Diana-dráma: egy királyi tragédia, amit a nép soha nem bocsátott meg

Károly és Diana története olyan, mintha a Netflix drámaírója jegyezte volna. A házasságuk kezdettől fogva egy PR-katasztrófa volt: Károly hideg, távolságtartó , kifogásokba menekülő férjként tűnt fel, aki szinte előbb szeretett volna visszatérni Kamillához, minthogy megpróbáljon együtt élni a feleségével.

Diana embersége, közvetlensége, modern női energiája mellett Károly gyakran úgy festett, mint egy XIX. századi viaszfigura. És bár a tragédia nem őt tette felelőssé, az emberek emlékezete mégis hozzákapcsolja a ridegséget, a meg nem értést, a szeretet hiányát.

A brit nép fejében Diana=szív, Károly=protokoll. És ebből a párosításból Károly sosem jött ki jól - írja a life.hu.

2. A Kamilla-szál: a királyi „mellékprojekt”

A kapcsolat, amely már Diana életében is létezett, és amelyet soha nem sikerült teljesen tisztára mosni. Az emberek máig úgy érzik, hogy miatta tört szét a „tündérmese”, még ha az a mese eleve egy horrorforgatókönyv is volt.

Megvan a „Tampon-gate” hangfelvétel? Ikonikus botrány. Egy egész generáció ma is pirul, amikor meghallja. Károly romantikusnak szánta – a világ pedig egy életre megjegyezte, milyen fura dolgokra képes egy jövőbeli király.

Miközben már a 70-es évektől kezdve viszonyuk volt, egyik alkalommal lehallgatták a telefonbeszélgetésüket, amelyet 1992-ben nyilvánosságra is hoztak. Ebben a beszélgetésben Károly király kifejti, hogy szeretne Kamilla tamponja lenni.

Károly: Ó, istenem! Csak a nadrágodban élnék, mennyivel egyszerűbb lenne. Kamilla: Mi lennél mégis, bugyi? Bugyiként térsz majd vissza.

Károly: Ó, isten ments, egy tampon. Amilyen a szerencsém!

Kamilla: Te tiszta bolond vagy! Ó, de csodálatos ötlet!

Nem kell mondani, hogy ez mennyire kínos volt akkoriban − sőt még most is − Diana hercegnőnek, Károlynak és Kamillának, valamint az egész királyi családnak.

3. A hideg, távolságtartó karakter, amit a jelen csak még merevebbé tett

Ha valaki azt mondja: „brit arisztokrata”, a legtöbben Károlyt látják lelki szemeik előtt – és nem jó értelemben.

Évtizedeken át az a kép élt róla, hogy merev, érzéketlen és kicsit túl magas lóról nézi a világot.

Amíg Diana a kórházakat járta, embereket ölelt, AIDS-betegekkel fogott kezet, addig Károly gyakran kisebbnek tűnt a szerepénél.

És ezt a kontrasztot azóta sem tudta ledolgozni, hisz az egész királyi családban még a pénzzel is ő gazdálkodik a legrosszabbul.

4. A „kiváltságválság”: amikor valaki úgy beszél a környezetvédelemről, hogy közben három palotája fénylik

Károly évtizedek óta prédikál ökológiáról, fenntarthatóságról, zöld jövőről – amivel önmagában semmi gond nincs.

De amikor mindezt valaki úgy teszi, hogy közben több palotát üzemeltet, több luxusautót használ, és annyi személyzet veszi körül, mint egy miniállamot… nos, a hitelesség enyhén szólva recseg-ropog.

5. Károly király botrányai: mindig megúszott mindent, és ez máig irritálja a világot

A brit királyi családban az ember ritkán vállal felelősséget – de Károly különösen jól lavírozott mindig a botrányok között.

A házasságai, elszólásai, pletykái, politikai beavatkozásai, hagyománymániája… mindből úgy jött ki, hogy végül ő lett a király, mintha semmi sem számított volna.

És ez a „mindenki más következményekkel él – én trónra kerülök” történet az egyik legfrusztrálóbb öröksége. Bár a legfrissebb pletykák szerint a rákbetegsége már megpuhította, de a múlt árnyait sajnos nem tudja magáról letörölni.