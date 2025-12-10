Bulvár
Elképesztő fordulat az Epstein-botrányban
II. Erzsébet neve is felbukkan az aktákban
Az amerikai Képviselőház Felügyeleti Bizottsága múlt héten több tízezer oldalnyi anyagot tett közzé Jeffrey Epstein kapcsolatrendszeréről. Ezek között található egy dokumentum, amelynek kapcsán a Nobel-díjas fizikus, Murray Gell-Mann azt mondta, meglátása szerint az üzletember ügyfelei között II. Erzsébet királynő is ott lehetett. A feljegyzésben az is olvasható, hogy Epstein pénzügyi tanácsadást kérhetett a királynőtől – és kapott is, számol be a life.hu.
II. Erzsébet királynő fia, András közeli kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel
A közzétett iratok egyéb részleteket is tartalmaznak Epstein kapcsolatairól. Egy hosszabb leirat például azt rögzítette, amikor Martin Nowak, a Harvard osztrák származású matematikusa és a neves amerikai jogász, Alan Morton Dershowitz Epstein vendégeként találkoztak egy Andrew nevű férfival. A férfi András herceg volt. A dokumentum megjegyzi: a találkozót követően a yorki herceg még azt is elintézte, hogy Dershowitz egyik egyetemi órájára bemehessen.
Jeffrey Epstein évtizedeken át mozgott a politikai, üzleti és tudományos elit legfelsőbb köreiben, mígnem kiskorú lányok ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt el nem kezdtek nyomozni utána. Bár évekkel ezelőtt meghalt a börtönben, kapcsolati hálójának feltárása azóta sem ért véget: rendszeresen kerülnek elő újabb dokumentumok, amelyek eddig nem ismert összefonódásokat mutatnak.
A brit királyi családra nem vet jó fényt az a tény, hogy II. Erzsébet fia, András herceg hosszú időn át tartott fenn kapcsolatot Jeffrey Epsteinnel. A botrány miatt kénytelen volt visszavonulni a közélettől, elveszítette katonai rangjait, és titulusainak használatára sem jogosult már. András herceget Virginia Giuffre korábban azzal vádolta meg, hogy Epstein közvetítésével szexuális kapcsolatot létesített vele, amikor ő még kiskorú volt; az ügy végül peren kívüli megállapodással zárult. Giuffre botránykönyvének megjelenése előtt röviddel véget vetett életének. A most közzétett iratok minden eddiginél érzékenyebb kérdéseket vetnek fel, és várhatóan tovább élezik a brit királyi család körüli vitákat.