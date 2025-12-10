Miley Cyrus eljegyzését egy abszurd per árnyékolja be

A Daily Mail által megszerzett iratok szerint a 45 éves felperes, Jayme Lee azt mondja, hogy 1992-ben – akkor még csak 12 évesen – szülte meg Miley Cyrust, és később egy magánmegállapodás keretében került volna a gyermek Billy Rayhez és Tishhez. Lee azt állítja, hogy egyezségükben az is szerepelt: ő választhatja ki a kislány nevét, és dadaként vagy zongoratanárként dolgozhat majd a Cyrus családnál.

Későbbi, módosított beadványában azonban már azt írta, hogy az örökbefogadás soha nem lehetett érvényes, mert kiskorúként nem volt jogképes ilyen egyezséget aláírni, ráadásul szerinte a hozzájárulását „csalárd módon” szerezték meg. Panasza alapján Lee úgy érzi, Billy Ray Cyrus a nyilvánosság előtt hamisan mutatta be Miley születésének és örökbefogadásának körülményeit, és ez számára komoly lelki megterhelést jelentett. A nő a volt házaspárt szerződésszegéssel, csalással, érzelmi bántalmazással és a szülői jogok megsértésével vádolta. A módosított keresetben még gyerekbántalmazást és veszélyeztetést is említett, arra hivatkozva, hogy Mileyt kiskorától kezdve reflektorfénybe állították.

Lee az ügybe több hírességet is belekevert. A keresetben szemtanúként sorolta fel többek között Dolly Partont, Julia Robertset, Hillary Clintont, Sharon és Ozzy Osbourne-t, Neil Patrick Harrist, sőt még Taylor Swiftet is – utóbbit arra szólítva fel, hogy szolgáltasson vissza egy scrapbookot, amelyet állítása szerint gyerekként Miley számára készített. A perhez tartozó beadványok között több bírósági idézés is szerepel: Lee júniusban Tishnek, novemberben Billy Raynek küldött idézést, és még egy tárgyalás kitűzését is kérte – ezt a bíró elutasította.

Billy Ray november 20-án reagált először hivatalosan, és indítványt nyújtott be az összes követelés elutasítására. Az énekes szerint Lee állításai hamisak és abszurdak, egyértelmű, hogy csak zaklatja őket. Cyrus ügyvédje arra is felhívta a figyelmet, hogy Tennessee államban örökbefogadás nem történhet meg bírósági határozat nélkül, tehát a nő története jogilag állja meg a helyét. Emellett az ilyen ügyek elévülési ideje is régen letelt.

Billy Ray Cyrus december 1-jén újabb beadványt nyújtott be, amelyben jelezte: a gyermekbántalmazásra vonatkozó módosított keresetet soha nem kézbesítették neki, és csak később szerzett tudomást erről a dologról. Azt kérte a bíróságtól, hogy a kereset elutasítása esetén ítéljék meg számára az ügyvédi költségek megtérítését. Chase LanCarte, Billy Ray ügyvédje december 5-én megerősítette a Daily Mailnek, hogy a Davidson megyei bíróság elutasította Lee teljes keresetét, és Cyrus számára az ügyvédi díjakat is odaítélte. Tish, Miley Cyrus anyja egyelőre nem kommentálta az ügyet.

A bíróság ítélete lezárta a különös örökbefogadási történetet, amely így minden jel szerint nem jelent többé fenyegetést Miley Cyrus magánéletére – még ha az ügy furcsa részletei miatt továbbra is beszédtéma maradhatnak, olvasható a life.hu oldalán.