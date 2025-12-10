Bulvár
Miley Cyrus eljegyzését egy abszurd per árnyékolja be
Billy Ray Cyrus reagált a vádakra
Későbbi, módosított beadványában azonban már azt írta, hogy az örökbefogadás soha nem lehetett érvényes, mert kiskorúként nem volt jogképes ilyen egyezséget aláírni, ráadásul szerinte a hozzájárulását „csalárd módon” szerezték meg. Panasza alapján Lee úgy érzi, Billy Ray Cyrus a nyilvánosság előtt hamisan mutatta be Miley születésének és örökbefogadásának körülményeit, és ez számára komoly lelki megterhelést jelentett. A nő a volt házaspárt szerződésszegéssel, csalással, érzelmi bántalmazással és a szülői jogok megsértésével vádolta. A módosított keresetben még gyerekbántalmazást és veszélyeztetést is említett, arra hivatkozva, hogy Mileyt kiskorától kezdve reflektorfénybe állították.
Lee az ügybe több hírességet is belekevert. A keresetben szemtanúként sorolta fel többek között Dolly Partont, Julia Robertset, Hillary Clintont, Sharon és Ozzy Osbourne-t, Neil Patrick Harrist, sőt még Taylor Swiftet is – utóbbit arra szólítva fel, hogy szolgáltasson vissza egy scrapbookot, amelyet állítása szerint gyerekként Miley számára készített. A perhez tartozó beadványok között több bírósági idézés is szerepel: Lee júniusban Tishnek, novemberben Billy Raynek küldött idézést, és még egy tárgyalás kitűzését is kérte – ezt a bíró elutasította.
Billy Ray november 20-án reagált először hivatalosan, és indítványt nyújtott be az összes követelés elutasítására. Az énekes szerint Lee állításai hamisak és abszurdak, egyértelmű, hogy csak zaklatja őket. Cyrus ügyvédje arra is felhívta a figyelmet, hogy Tennessee államban örökbefogadás nem történhet meg bírósági határozat nélkül, tehát a nő története jogilag állja meg a helyét. Emellett az ilyen ügyek elévülési ideje is régen letelt.
Billy Ray Cyrus december 1-jén újabb beadványt nyújtott be, amelyben jelezte: a gyermekbántalmazásra vonatkozó módosított keresetet soha nem kézbesítették neki, és csak később szerzett tudomást erről a dologról. Azt kérte a bíróságtól, hogy a kereset elutasítása esetén ítéljék meg számára az ügyvédi költségek megtérítését. Chase LanCarte, Billy Ray ügyvédje december 5-én megerősítette a Daily Mailnek, hogy a Davidson megyei bíróság elutasította Lee teljes keresetét, és Cyrus számára az ügyvédi díjakat is odaítélte. Tish, Miley Cyrus anyja egyelőre nem kommentálta az ügyet.
A bíróság ítélete lezárta a különös örökbefogadási történetet, amely így minden jel szerint nem jelent többé fenyegetést Miley Cyrus magánéletére – még ha az ügy furcsa részletei miatt továbbra is beszédtéma maradhatnak, olvasható a life.hu oldalán.