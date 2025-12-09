Óriási baklövést követett el Károly király

A közösségi médiában gyorsan elterjedt a kritika, miszerint a királyi pár 2025-ös karácsonyi üdvözlőlapja nem tűnik túl karácsonyinak. A fotó ugyanis áprilisban készült, az olaszországi Villa Wolkonsky kertjében, ahol Károly király és Kamilla a 20. házassági évfordulóját ünnepelte.

Károly király áprilisi karácsonya borzolja a kedélyeket

A képeslapon egy tavaszi fotó látható, virágzó növényekkel és zöld fákkal.

Rajongók szerint hiányzik a karácsonyi hangulat.

A kép Chris Jackson királyi fotós áprilisi felvétele.

A fotó Károly és Kamilla 20. házassági évfordulóján készült.

A 2025-ös karácsonyi időszak egyik váratlan témája Károly király és Kamilla királynő üdvözlőkártyája lett, amelyet sok rajongó meglehetősen szokatlannak talált. A kritikusok legfőbb kifogása, hogy a fotó egyértelműen tavasszal készült, és így – ahogy többen fogalmaztak – „egyáltalán nem idézi meg az ünnep hangulatát”. A képen Károly király és Kamilla a 20. házassági évfordulójukon a Villa Wolkonsky kertjében látható, olaszországi állami látogatásuk idején. Egy felhasználó így kommentálta a képeslapot: „Gyönyörű kép, de nincs karácsonyi hangulata. Javasolnék egy szép képet Windsorból vagy Sandringhamből, amikor a karácsonyi fények világítanak. Vagy akár a Szent György-kápolna előtt is készülhetne” − idézi az Express.

A Chris Jackson királyi fotográfus készítette még áprilisban. A képen a király sötétkék öltönyt és szürke nyakkendőt visel, míg Kamilla fehér és bézs árnyalatú outfitben látható − öltözéküknek akkoriban a királyi kommentátorok titkos üzenetet tulajdonítottak −, a háttérben virágzó ágyásokkal és buja zöld növényzettel. A kép eredetileg a pár 20. házassági évfordulójának alkalmából jelent meg – amikor hivatalos látogatásra utaztak Rómába.

Objektum doboz

A rajongók szerint érthetetlen, miért adnak ki minden évben új, kimondottan karácsonyi üdvözlőlapot, ha végül nem az ünnepkörhöz illő felvétel kerül rá. A mostani lap különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel a virágzó kert, a napfény és a tavaszias öltözet kontrasztja erős ellentétben áll a decemberi hangulattal. A bírálatok ellenére a palota egyelőre nem reagált a kritikákra, és továbbra sem adott magyarázatot arra, miért egy áprilisi, évfordulós fotót választottak az ünnepi laphoz, pláne annak fényében, hogy az uralkodó idén különösen meghitt karácsonyra készül, írja a Life.