A színésznő drámai fogyása azonnal felrobbantotta a közösségi médiát, a felhasználók azt találgatják, hogyan érhette el ezt a látványos átalakulást. Melissa McCarthy a Saturday Night Live színpadán tért vissza.

Melissa McCarthy a Saturday Night Live színpadán ezúttal nem csak a humorával került a figyelem középpontjába. A sztár legalább 40 kilót fogyott, a résztvevőknek pedig leesett az álluk, amikor a színésznő kamerák elé állt. Megjelenése karcsúbb és magabiztosabb volt, mint valaha.

Melissa McCarthy látványos visszatérése

Melissa McCarthy visszatérése a Studio 8H színpadára látványosabbra sikerült, mint bárki várta. Az 55 éves színésznő megjelenése akkorát változott, hogy a közönség azonnal reagált: közösségi platformokon egymást követték a döbbent kommentek, amelyek szerint McCarthy szinte egy másik emberként állt a kamerák elé. A fekete, testhezálló overál kiemelte alakját, és több rajongó is úgy fogalmazott, hogy „ilyen sugárzónak még soha nem látták”.

Hogyan fogyott le Melissa McCarthy?

A látványos változás óhatatlanul is találgatásokat indított el. Számos hozzászóló kérdezte: „Vajon hogyan sikerült ennyire rövid idő alatt ennyit fogynia?” Voltak, akik egyenesen azzal álltak elő, hogy biztosan Ozempicet használ. Melissa McCarthy már többször lefogyott, bár ennyit még sosem, és egy korábbi interjúban nyíltan beszélt a súlyvesztése titkáról. „Azt hiszem, van valami abban, hogy lazábbá válsz, és nem vagy annyira ideges és merev, ami furcsa módon bevált. Egyszerűen abbahagytam az állandó aggódást” − idézi a People.

A színésznő súlya folyton jojózott

Melicca McCarthy állandóan fogyókúrázott, a súlya folyamatosan ingadozott. Többször lefogyott, de aztán mindig visszaszedte a leadott kilók egy részét. A Szívek szállodája sztárja − aki egyébként teljesen véletlenül lett a Stars Hollow-i Szabadság szálló séfe, Sookie St. James − évekkel ezelőtt egy teljesen folyékony étrendet is kipróbált, amelynek során közel 30 kilogrammot adott le. Később azonban kijelentette: ezt a módszert soha többé nem próbálná ki.

Nem egy konkrét célsúly elérése a fontos a számára

Miután megszületett két lánya, Melissa McCarthy hozzáállása a fogyáshoz jelentősen átalakult. A színésznő egy interjúban elmesélte, hogy első terhessége alatt azt evett, amit megkívánt. „Ez volt az első alkalom, hogy úgy ettem, hogy nem agyaltam rajta, lehet-e. Ha egy szelet pirítósra vágytam, ettem egyet. Varázslatos érzés volt” – mondta. Második terhessége után azonban már azt tapasztalta, hogy a fogyás nem megy olyan könnyen, és ismét aggódni kezdett a súlya miatt. Ugyanakkor kiemelte, hogy számára nem egy konkrét célsúly elérése a fontos, hanem az, hogy tudja, mikor érzi jól magát a saját testében. A 2018-interjúban McCarthy kijelentette: belátja, a gyermekei születése után realistának kellett lennie a fogyással kapcsolatban, ezért türelemmel és tudatossággal diétázott.

Az 55 éves Melissa McCarthy a Szívek szállodája óta vígjátékok és drámák főszereplőjeként, valamint producerként és íróként is bizonyította tehetségét, és mára Hollywood meghatározó alakjává nőtte ki magát – írta meg a Life.