Macron neje radikális feminista aktivistákat becsmérelt

A francia elnök felesége, Brigitte Macron "mocskos ribancoknak" nevezte azokat a feminista aktivistákat, akik megszakították egy nemi erőszakkal meggyanúsított humorista, Ary Abittan előadását. A tiltakozás nyomán az államfő feleségének környezete hétfőn azt közölte, hogy a becsmérlő szavak "a kollektíva által alkalmazott radikális módszerre" vonatkoztak.

A humoristát 2021-ben jelentette fel egy fiatal nő nemi erőszak miatt. A három évig tartó nyomozás után az ügyészség vádemelés nélkül lezárta az ügyet, amelyet januárban másodfokon is megerősítettek. A humorista színpadi visszatérése ellen azonban rendszeresen tiltakoznak feministák a fellépései helyszíneinek közelében.

Szombat este a #NousToutes feminista kollektíva négy aktivistája meg is szakította Ary Abittan estjét a párizsi Folies Bergere színházban, és "Abittan erőszaktevő" jelszavakat skandáltak.

Brigitte Macron a megszakított estet követően vasárnap nézte meg Ary Abittan műsorát, és a Public című hetilap internetes oldalán hétfőn közzétett felvételen még a fellépés előtt támogatásáról biztosította a humoristát.

"Félek" - mondta Ary Abittan a francia elnöknének, aki nevetve azt válaszolta: "Ha (ma is) vannak mocskos ribancok, kitessékeljük őket".

A #NousToutes kollektíva Instagram-fiókjában megosztotta ezt a videót, valamint a szombat esti akciójához fűződő támogató üzeneteket.

"Mélyen ledöbbentünk és felháborodtunk. A használt szavak sokat elárulnak arról, hogy mit is gondol a dolgokról, a politikai üzenet rendkívül ledöbbentő" - mondta az AFP hírügynökségnek a feminista kollektíva egyik aktivistája, aki részt vett a tiltakozó akcióban. Szerinte "ez egy újabb köpés az áldozatokra és a feminista szervezetekre".

Emmanuel Macron feleségének környezete az AFP hírügynökséget arról biztosította, hogy a felvételen Brigitte Macron "csak azokra a radikális módszerekre utalt, amelyeket azok alkalmaztak, akik szombat este maszkot viselve megzavarták Ary Abittan előadását, hogy megakadályozzák azt, hogy a művész színpadra lépjen". "Brigitte Macron nem helyesli ezt a radikális módszert" - hangsúlyozta az elnöki forrás.

Az incidens számos bírálatot váltott ki. Judith Godreche színésznő, aki Instagram-üzenetben támogatta a kollektívát, azt írta: "Én is egy mocskos ribanc vagyok. És mindannyiukat támogatom".

"Ezek a szavak nagyon súlyosak", "egy first lady nem mondhat ilyet" - vélte hétfő este a BFM hírtévében a Zöldek vezetője, Marine Tondelier.