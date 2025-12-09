Hazugsággal vádolják, zaklatják a színésznőt

A színésznő az elmúlt hónapban a chicagói szállodai incidens kapcsán került a címlapokra, miután állítása szerint bedrogozták. Tara Reid úgy véli, a média nem bánik vele méltányosan: félreértik és zaklatják.

Az 50 éves színésznő azt nyilatkozta, trauma érte, miközben az új biztonsági felvételek nyilvánosságra kerültek. Tara Reid hangsúlyozta, hogy bár a felvételek alapján többet ivott aznap este, semmire sem emlékszik az incidensről, és nem szedett semmilyen gyógyszert, ami magyarázat lehetne az állapotára.

Tara Reidnek fogalma sincs, hogy mi történt

A plasztikai műtétei miatt korábban címlapokra kerülő színésznő eddig váltig állította, hogy csak egyetlen pohár bort ivott, és nem attól lett rosszul, hanem azért, mert drogot tettek az italába. Később, amikor a biztonsági kamera felvételei nyilvánosságra kerültek, már azt mondta, lehet, hogy többet ivott, de ő csak egyre emlékszik.

A felvételen látható, hogy Reid felhajtja az italt, majd egy másik személyzet azonnal tölt neki egy újabbat, amelyet szintén azonnal meg is ivott. Lapinformációk szerint Reid kabátban és sapkában hagyta el rövid időre a bárt, majd visszatért, ezúttal a pult másik oldalára ült, és Sean P. youtuberrel beszélgetett, akit később azzal vádolt meg, hogy bedrogozta. Ekkor szolgálták fel neki a harmadik pohár bort, amit ismét azonnal felhajtott.

„Senki sem kerül kórházba tizenegy órára pusztán borivás miatt. Azon a napon nem szedtem be semmilyen gyógyszert, és tudom, hogy valami nem stimmelt” − mondta a színésznő, aki feljelentést is tett bűncselekmény miatt. A média reakciója és a hazugságvádak miatt a színésznő úgy érzi, nem kapja meg a gyógyuláshoz szükséges segítséget. „Megosztottam az egyetlen igazságot, amim van: amire emlékszem, és amit éreztem” − idézi a Page Six nyomán a Life.