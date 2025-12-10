Bulvár
Ezért küzd Katalin hercegné
György, Sarolta és Lajos édesanyja több titkot is elárult
„Katalin nagyon szerető édesanya. Ő és Vilmos remek szülők. Zárt ajtók mögött ugyanúgy zsonglőrködik az iskolai fuvarokkal, a házi feladattal, a baráti találkozókkal, különórákkal és néha a könnyekkel is, mint bárki más. Az emberek, akik látják őt klubokban, azt mondják, teljesen olyan, mint bármely dolgozó szülő: farmerben, lapos cipőben, smink nélkül” – közölt Katie Nicholl királyi szakértő.
A hercegné tehát tisztsége ellenére is odaadó anya és háziasszony otthonuk biztonságában. Katalin ugyanis korábban elárulta, hogy lelkes szakács és a családtagok születésnapján örömmel készíti el ő maga az ételeket és a finomságokat:
„Imádok tortát sütni. Már hagyománnyá vált, hogy éjfélig fennmaradok rengeteg tésztával és cukormázzal, és mindig túl sokat készítek. De imádom” – vallotta be a leendő királyné hozzátéve, György és Sarolta kedvence pedig a pizzatészta készítés mivel abba „belemerülhetnek” és összemaszatolhatják benne a kezüket.
Rivaldafény nélkül tehát a walesi hercegi család pont ugyanolyan átlagos, mint bármelyik más família. Szoros kapcsolatuk pedig annak is köszönhető, hogy Vilmos nemrég elárulta, a gyerekeknek még nincs telefonjuk. Még a 12 éves Györgynek sem, írja a Mirror alapján a Ripost.
„Nincs telefon. Leülünk és beszélgetünk.”