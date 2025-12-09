Újabb botrány robbant ki Meghan Markle körül

Samantha Markle hazugsággal vádolja testvérét. Állítása szerint Meghan Markle nem vette fel a kapcsolatot apjukkal, miután a férfi életmenő műtéten esett át.

Újabb botrány robbant a brit királyi család körül, aminek középpontja ismét a sussex-i hercegné. Ezúttal Meghan Markle nővére vádolta hazugsággal testvérét. Állítása szerint nem igaz, hogy Thomas Markle lábamputációja után Meghan felkereste volna édesapjukat: „az egész csak egy PR-hülyeség”.

Meghan Markle nővére hazugsággal vádolja Sussex hercegnéjét

A napokban arról szóltak a hírek, hogy Meghan Markle kapcsolatba lépett apjával, miután a 81 éves férfi sürgősségi műtéten esett át, amely során bal lábát amputálni kellett egy vérrög miatt. A sussexi szóvivő megerősítette a kapcsolatfelvételt, ám a történetet azonnal megkérdőjelezte Samantha Markle. Meghan nővére egy hosszú bejegyzést tett közzé, amelyben kifejtette, hogy szerinte az egész csak egy időzített PR-fogás testvére részéről. Úgy véli, ha húga valóban aggódna az apjáért, már rég a kórházban lenne mellette, nem pedig e-mailen küldözgetne üzeneteket. Samantha kifejezetten kemény szavakat használt, és kijelentette:

„Ez az egész csak média­manipuláció.”

Meghan Markle apjának életmentő műtétje volt

Egy héttel ezelőtt Meghan Markle apja, Thomas Markle, életmentő műtéten esett át. A 81 éves férfi lába elfeketedett egy vérrög miatt, az orvosok pedig nem tehettek mást, azonnali amputációt kellett végrehajtaniuk. A hírt Meghan testvére, Thomas Markle Jr. is megerősítette a Daily Mail-nek:

„A lába először kékre, majd feketére változott. Nagyon gyorsan történt A műtét szerencsére megmentette az életét, de a következő napok így is kritikusak voltak.”

Markle papa jelenleg intenzív osztályon lábadozik a Fülöp-szigeteken, ahol évek óta él visszavonultan.

Meghan Markle azt állítja, felkereste apját

Meghan és Harry szóvivője pedig ezek után pénteken megerősítette a Page Six-nek, hogy a 44 éves egykori Briliáns elmék szereplő felvette a kapcsolatot 81 éves édesapjával, miután híre ment, hogy egy fülöp-szigeteki kórházban amputálták a bal lábát.

„Megerősíthetem, hogy felvette a kapcsolatot az apjával.”

Samantha Markle állítása viszont elbizonytalanította a rajongókat ezzel kapcsolatban. Sokan úgy vélik, Meghan valóban próbált közeledni, és e-mailben üzent apjának. Mások szerint azonban ez csupán egy újabb kommunikációs trükk, amelynek célja, hogy jó színben tüntesse fel magát a rossz hírek közepette - írta meg a Borsonline.