Bulvár

Harry herceg sürgette Meghan Markle és apja békülését

„Ne várj, tedd meg most”

MH
 2025. december 9. kedd. 8:39
Meghan Markle újra felvette a kapcsolatot apjával, Thomas Markle-lel, miután a férfi életveszélybe került, és amputálni kellett a lábát. Az elidegenedett apával való kibékülés mögött állítólag Harry herceg áll, aki arra buzdította Meghant, hogy adjon egy esélyt apjának.

Harry herceg sürgette Meghan Markle és apja békülését
Meghan Markle és Harry herceg a Spring Studiosban megrendezett mentális egészség napja gálán.
Fotó: NorthFoto

Thomas Markle, aki jelenleg a Fülöp-szigeteken él, a hét elején került intenzív osztályra, miután vérrögöt találtak a bal lábában, amely elzárta a vérkeringést. Az orvosok a bal lábát térd alatt amputálták, a műtét életmentő beavatkozásnak bizonyult. Tom Markle Jr., Meghan féltestvére a The Daily Mailnek elmondta, hogy az állapota nagyon gyorsan súlyosbodott: „Ha nem műtik meg most, apám meghalhatott volna” – mondta Tom.

A beavatkozást követően Meghan Markle felvette a kapcsolatot az apjával, akivel 2018 óta nem beszélt. A hírek szerint a kapcsolatfelvételt Harry herceg sürgette, aki nemrégiben Károllyal is kibékült. Egy bennfentes a ShuterScoop műsorában elmondta, hogy Harry tisztában van az elhidegülés nehézségeivel, és azt szeretné, hogy Meghannek is esélye legyen a kibékülésre – írja a Cosmopolitan alapján a Life.

„Ne várj, tedd meg most” – idézte a herceg tanácsát a forrás.

Meghan Markle 2018-as királyi esküvője óta nem beszélt az apjával, miután Thomas paparazzi képeket készített róla, és csak később kért bocsánatot. A hercegné nyíltan beszélt róla, mennyire nehéz neki újra megbízni az apjában, különösen anyaként. Oprah Winfrey-nek adott interjújában elmondta, hogy a gyermekére, Archie-ra való tekintettel igyekszik elkerülni, hogy bárki szándékosan fájdalmat okozzon neki, és emiatt különösen nehéz számára a helyzet feldolgozása.

Meghan Markle édesapjának legnagyobb vágya az, hogy újra jóban legyen lányával, és találkozzon unokáival. Talán ez a tragédia újra összehozza majd a Markle családot.

