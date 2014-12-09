Változhat a képviselői lakásbérlés

A KDNP-s Rubovszky György vezette igazságügyi bizottság kedden nyújtotta be a Háznak a Országgyűlésről szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatát, amely lehetővé tenné, hogy üzemanyagkártyával autópálya-matricát, helyközi tömegközlekedési jegyet és bérletet, helyi bérletet, valamint parkolási bérletet is lehessen vásárolni. Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg azonban nem változna.

Változhatnak az ingatlanbérlés szabályai is. Az országgyűlési törvény jelenleg azt mondja ki, hogy a képviselő tiszteletdíja 25 százalékának erejéig budapesti lakást vagy házat bérelhet, ha közjogi tisztségéhez kapcsolódóan nem jogosult lakáshasználatra vagy -támogatásra, illetve ha ő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem rendelkezik saját lakóingatlannal a fővárosban. A képviselői megbízatáshoz kapcsolódóan, az Országgyűlés Hivatala által biztosított ingatlan legalább 35, de legfeljebb 50 négyzetméteres lehet. Az igazságügyi bizottság ezt, a bérelt lakás méretére vonatkozó korlátozást helyezné hatályon kívül, mert a testület szerint ez "a pénzügyi korlát mellett szükségtelen". Az ingatlanbérlésre fordítható összeg mértéke ugyanis nem változna.

Ha a parlament elfogadja az előterjesztést, lehetőség lesz arra is, hogy az országgyűlési képviselő által bérelhető irodahelyiségek esetében akkor sem kell átminősíttetni az adott ingatlant, ha az eredeti rendeltetése szerint az nem irodának minősül. Ezt azzal magyarázzák, hogy a képviselők minden szempontot (köztük "a választópolgárok általi megközelíthetőséget") figyelembe véve a képviselői munka ellátásához szükséges legmegfelelőbb helyen dolgozhassanak.

