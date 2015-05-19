Németh Szilárd: Kovács Béla rókaként viselkedik

Erről Németh Szilárd, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke beszélt kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, hogy Kovács Béla már több mint egy éve úgy viselkedik, mint egy róka, hiszen mentelmi joga mögé bújva próbál elrejtőzni a legdurvább, Magyarország és az Európai Unió elleni bűncselekmény elől.

Jobbik: Kovács Bélának nincs lehetősége lemondani mentelmi jogáról

A Jobbik közleménye szerint Kovács Béla EP-képviselőnek nincs lehetősége lemondani mentelmi jogáról, arról csak plénum dönthet. Mirkóczki Ádám kommünikéje kiemeli: Kovács Béla számtalan alkalommal kinyilvánította, hogy nem bújik mentelmi joga mögé. Egyúttal a hazai hatóságok tehetetlenségének tulajdonította, hogy nem tártak olyan dokumentációt az Európai Parlament Jogi Bizottsága elé, amely alapján a testület indokoltnak látná a mentelmi jog felfüggesztését.Mirkóczki Ádám továbbra is indokoltnak nevezte a mentelmi jog intézményének eltörlését, hogy a politikusok ne élvezhessenek indokolatlan előnyt másokkal szemben.A Jobbik hiteltelen, álságos és hamis álláspontot képvisel ebben a kérdésben, hiszen miközben minden más "tyúkperes" ügyben a parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztését követeli, addig a kémkedéssel gyanúsított Kovács Béla mellett teljesen kiállnak - jelentette ki Németh Szilárd.

A fideszes képviselő szerint Kovács Béla ügye "elég egyértelmű", hiszen "a jobbikos politikus rendszeresen, fedett körülmények között, többször autót váltva és tömegközlekedési eszközöket is használva találkozott oroszokkal".

Kovács Béla EP-képviselőként az Országgyűlésbe is bejárhat és ott valamennyi parlamenti dokumentumhoz hozzáférhet - hangsúlyozta Németh Szilárd, aki szerint Vona Gábor, a Jobbik elnöke veszélyes utat jár be azzal, hogy mentegeti pártja EP-képviselőjét, akit ráadásul tavaly újra is választottak. A Jobbik "hamis és veszélyes párt" a jelenlegi álláspontjával - tette hozzá.

A kormánypárti politikus emlékeztetett, az Alkotmányvédelmi Hivatal tavaly áprilisban tett feljelentést a Jobbik brüsszeli képviselőjével szemben, Polt Péter legfőbb ügyész pedig ezen gyanút megalapozottnak ítélte és indítványozta az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlamentben.

Németh Szilárd felhívta a figyelmet arra is, hogy a kémkedésért, súlyos államellenes bűncselekményként kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, abban az esetben pedig, ha bebizonyosodik, hogy Kovács Béla titkos anyagokat is eljuttatott Oroszországba, akkor a büntetési tétele öt-tizenöt év lehet.

Kérdésekre válaszolva hozzátette, azt szeretné, hogy az ügy dokumentumai a bírósági szakaszban teljesen megismerhetővé váljanak. Emellett megjegyezte, diplomaták kiutasítását a bírósági ítélet megszületését követően tartja elképzelhetőnek.



