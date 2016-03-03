LMP: egymilliárd ment kamu humánfejlesztési stratégiákra

Az LMP szerint összesen csaknem egymilliárd forintot költhettek el uniós támogatásokból az ország hét megyéjében értelmetlen, "kamu" humánfejlesztési stratégiákra és azok előkészítésére.

Hadházy Ákos, az ellenzéki párt antikorrupciós szakszóvivője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján a Nógrád megyei tanulmány készítésére világított rá, kifogásolva, hogy a stratégia kidolgozását megelőzte annak módszertanának elkészíttetése is, több mint 24 millió forintért.

A módszertant tíz konferencián és workshopon tárgyalták át, amelyek összköltsége 25 millió forint volt - ismertette -, ugyanakkor a "nagy mű", vagyis a humánfejlesztési stratégia elmondása szerint semmi mást nem tartalmaz, mint korábbi tervek, dokumentumok felülvizsgálatát. Készítését egyebek között egy felszámoló cégre bízták.

Schiffer András társelnök a sajtótájékoztatón arról számolt be: csütörtökön elküldte a másik két ellenzéki párt frakcióvezetőjének a postatörvény, valamint az Magyar Nemzeti Bankról szóló jogszabály módosításához készített alkotmánybírósági beadványtervezetét annak érdekében, hogy ha a köztársasági elnök aláírná a héten elfogadott változtatásokat, megfelelő számú képviselő támogatásával azonnal kezdeményezhessék azok normakontrollját.

Hangsúlyozta: egyetért Kövér László házelnökkel abban, hogy a jegybanki alapítványok közpénzt kezelnek, így forrásaik felhasználását átláthatóvá kell tenni.

Azzal kapcsolatban, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az ügyészséghez fordult, mert nem lehetett végrehajtani az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számvevőszéki ellenőrzését, ugyanis a cég nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges dokumentumokat, Schiffer András azt mondta: a kormánynak helyre kellene állítani a törvényes rendet a saját háza táján, és ahogy a közhasznú kft.-nél, úgy a jegybanknál is ÁSZ-, valamint ügyészségi fellépésre lenne szükség.