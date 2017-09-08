Kövér: Ki kell állni hagyományos értékeink mellett

Ki kell állni hagyományos értékeink mellett, erősíteni kell a hagyományos közösségeket, fel kell építeni a büszke és szuverén nemzetek együttműködésére épülő erős Európát - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten.

Az Európai Régiók Bizottsága néppárti (EPP) csoportja Demográfiai változások és társadalmaink újjászületése című tanácskozásának megnyitóján a házelnök kifejtette: a demográfia ügyét napjainkban sokan hajlamosak csak mennyiségi kérdésnek, matematikai és statisztikai számok, számítások kérdésének tekinteni, pedig több annál, a demográfiai kérdésekre adott válaszaink ugyanis mindig értékrendválasztást, erkölcsi és politikai értékek közötti választást is jelentenek.



Úgy vélte, az európai demográfiai helyzetet illetően az egyik alapkérdés, hogy Európában a 21. században minek tekintjük az embert. "Férfinak és nőnek, akik arra teremtettek, hogy családot alapítva továbbadják az ajándékba kapott életet", felelősséget vállaljanak közösségeikért, vagy az anyag legmagasabb rendű szerveződési formájának, aki "minden kötöttségtől, felelősségtől mentes individuumként pusztán önmaga megvalósításáért létezik, és akinek még az is szabadságában áll, hogy kénye-kedve szerint saját maga döntsön a nemi identitásról"? - vetette fel a kérdést.



Kövér László szerint egy másik alapkérdés, hogy "minek tekintjük az európai családot: civilizációnk talpkövének, a jövő zálogának vagy a múlt eltörlendő maradványának". További kérdésként vetette fel, hogy európai emberek nélkül fenntartható-e az európai kultúra és civilizáció, "az Európát romlásba döntő, de állandóan az úgynevezett európai értékekre hivatkozó politikusok számára megőrzendő érték-e még az európai kultúra".



A házelnök hangsúlyozta: ez az igazi kérdés, holott ma még csak ott tartunk, hogy például az európai országok gazdaságának munkaerő-problémájára indokolt-e a napjainkban az EU csaknem négymillió 25 év alatti munkanélküli polgárának foglalkoztatása helyett Európán kívüli migránsokban keresni a megoldást.



Kövér László elmondta: a jó hír, hogy ezekben az értékrendi kérdésekben az európai emberek körében kialakult és ma még létezik "egy természetes erkölcsi többség, amely számára az élet forrása a nő és a férfi, amely számára az egy férfi és egy nő életközösségén alapuló család változatlanul a jövő záloga, és amely számára európai emberek nélkül nincs többé európai kultúra és civilizáció, amely nem akarja összemosni a menekült és gazdasági migráns fogalmát".



Kijelentette: Európa összes társadalmán belül érzékelhető ezen erkölcsi többség megléte, mint ahogyan az is érzékelhető, hogy ezt az erkölcsi többséget Európa szerte "meg akarják bélyegezni, hallgatásra próbálják kényszeríteni, el akarják bizonytalanítani, hogy politikailag semlegesíteni tudják, s végül megsemmisíthessék."

Kövér László úgy látja, "azok az Európán kívüli erőcsoportok teszik mindezt, amelyek elég erősnek érzik magukat arra, hogy megpróbálják alárendelni maguknak Európát, és megszerezzék az európai erőforrásokkal való korlátlan rendelkezés lehetőségét". Az ebben érdekelt erőcsoportoknak nyilvánvalóan az európai politikán belül is vannak szövetségesei, és "az Európa alávetéséért folyó politikai küzdelem ideológiai fegyvere minden olyan törekvés, amellyel gyengíteni akarják az európai emberek nemi, családi, vallási és nemzeti identitását" - magyarázta.



Kiemelte: ez a magyarázata annak, hogy napjainkban Európában ideológiai és politikai támadás célpontjai mindazon intézmények - a nemzeti államok, a keresztény egyházak és a családok -, amelyek az európaiak identitásának legtermészetesebb alkotóelemeit hivatottak oltalmazni, erősíteni.



Az Országgyűlés elnöke közölte: mindezek ismeretében fel kell vetniük, hogy a politikusok kiket szolgálnak. Az Európát éltető európai erkölcsi többséget, "amely többségnek köszönhetjük a politikai többségünket, demokratikus cselekvőképességünket, vagy azokat, akik Európa alávetésében fel akarják morzsolni ezt a többséget és fel akarják számolni kontinensünknek a népuralomra, azaz a demokráciára épülő rendjét"? Az Európai Néppártnak az európai erkölcsi többség oldalán a helye - tette hozzá.



Kövér László azt mondta: ha hagyják, hogy ez az erkölcsi többség elporladjon, akkor az Európai Néppárt és annak képviselői súlyos politikai kisebbségbe fognak szorulni, de "ez a büntetés el fog törpülni amellett, hogy cselekvésképtelenül, tehetetlenül kell végignéznünk Európa, és benne országaink, nemzeti értékeink alávetését". Ezért a normalitást vissza kell helyezniük a jogaiba - mutatott rá.



Kiemelte: helyre kell állítani az egyensúlyt "a jogok és a kötelezettségek, a szabadság és a felelősség, az egyén méltósága és a közösség fennmaradásához fűződő érdek között". Vissza kell térni a spekuláció vezérelte gazdaságtól a munka alapú gazdasági modellhez, a gyermekvállalást ösztönző társadalompolitikát kell folytatni, és meg kell teremteni az ezt támogató kommunikációs környezetet - sorolta.



A házelnök hangoztatta: ki kell állni hagyományos értékeink mellett, erősíteni kell a hagyományos közösségeket, fel kell építeni a büszke és szuverén nemzetek együttműködésére épülő erős Európát. Nagy küzdelem vár Európára, de ebben az Európai Néppárt számíthat a magyarok erkölcsi többségére, számíthat Magyarországra - mondta.



Az Országházban rendezett konferencián Ribányi József, a régiók bizottsága magyar delegációjának vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy egyre aktuálisabb kérdés a demográfiai kihívásokra válaszokat találni, és a vidéket különösen érzékenyen érinti az alacsony születésszám, erőteljesebben jelentkezik egyes területek elnéptelenedése. Fontos feladat lehetőséget, jövőt biztosítani a településeknek, hogy gyarapodó közösségek lehessenek - értékelte.