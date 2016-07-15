Kétmilliárd forintból vehet új mentőautókat a mentőszolgálat

Győrfi Pál közleményében azt írta, a beérkező árajánlatok függvényében akár száz új mentőautó is szolgálatba állhat az év végéig, kiváltva ezzel az elhasználódott, régi járműveket.

Az idén ez már a második nagy volumenű gépkocsivásárlás az Országos Mentőszolgálatnál. Januárban az OMSZ mintegy 2,3 milliárd forintos állami forrásból 92 korszerű, esetrohamkocsi szintű mentőautót vásárolhatott, ezekből 74 már beérkezett, és az elkövetkező hetekben a járművek utolsó csoportja is szolgálatba áll az ország mentőállomásain.