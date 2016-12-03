Az internetes csalások elleni fellépést segítené a KDNP

Az internetes csalások elleni fellépést segítené jogalkotói munkájával a KDNP parlamenti frakciója, egyebek között ez is szóba került a párt országos választmányának szombati, budapesti ülésén, amelyről a KDNP közleményben tájékoztatta az MTI-t.

A tanácskozáson megvitatták többek között az árubemutatók szabályozása terén elért eredményeket és a további terveket a fogyasztóvédelem megerősítésének irányába. Szóba kerültek a korábban gyermeket vállalt, már nyugdíjas korú szülők elismerésének lehetséges módozatai is. Áttekintették továbbá a családi csőd intézményének bevezetése óta összegyűlt tapasztalatokat, és megvitatták, hogy a kiszolgáltatottak hogyan tudnának könnyebben hozzáférni a segítség ezen fajtájához.



A párt hangsúlyozta, hogy ma Magyarország legégetőbb problémája, és emiatt megkerülhetetlen kérdés az aggasztó demográfiai helyzet, ezzel kapcsolatban a Fidesz-KNDP pártszövetség cselekvési lehetőségeiről is tárgyaltak a résztvevők.