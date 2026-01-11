Háromszorosára nőtt az állami támogatás

Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett, szolgáltató államként stabil és kiszámítható működési feltételeket biztosítanak számukra, költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatják őket – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Nyitra Zsolt kiemelte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett

A politikus közölte, a kormánynak stratégiai partnerei a fogyatékossági érdekképviseletek, amelynek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk.

A videóban Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jelnyelven mondja el, hogy kiszámítható támogatással erősítik az érdekképviseleti szervezeteket, és hangsúlyozza, hogy „a róluk szóló döntések nem születhetnek meg nélkülük”. Erre a fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága is garanciát nyújt – jegyezte meg.

Kósa Ádám emlékeztetett, év elején hatályba lépett a 2026-2036-ra szóló országos fogyatékosságügyi program, amely hosszú távú, átfogó irányt ad a fogyatékosságügyi politikának. A fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága garancia arra, hogy ez a munka nem ígéret, hanem cselekvés. „Ez ma a kormányzati gyakorlat” – fogalmazott.

A videóban megszólalt Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) elnöke is, aki hangsúlyozta, „az érdekképviseleti munka akkor működik jól, ha stabil, kiszámítható feltételek állnak mögöttünk. Magyarország kormányával való folyamatos szakmai együttműködés és támogatások lehetővé teszik, hogy valós megoldásokat képviseljünk”.

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) elnöke arról beszél, hogy a látássérült emberek érdekképviseletéhez biztonságos működésre, tartós partneri kapcsolatokra van szükség. „Ez adja meg azt az alapot, amelyre felelősséggel építhetjük szolgáltatásainkat. Köszönjük Magyarország kormányának támogatását, partnerségét és szakmai együttműködését”. Szavak helyett tettek – zárul a videó.