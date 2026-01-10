Több jármű ütközött, lezárták az M1-est

Baleset miatt több mint 15 kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombat délután Ácsnál - közölte az Útinform a honlapján.

Azt írták, Budapest felé a baleset, illetve a kiterelés mögött is 3-3 kilométeres a torlódás.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a baleset a kiépített terelésben - a Budapest felé vezető, de a Hegyeshalom felé tartók oldalára átterelt sávon - a 88-as kilométernél történt: összeütközött egy kamion, öt személygépkocsi és egy feltehetőleg az egyik autó által vontatott tréler. Az egyik járműbe beszorult két ember, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsból.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Ács közelében.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt közölte, hogy a főváros felé vezető oldalon, a 93-as kilométernél a rendőrök leterelik a forgalmat a sztrádáról, az autópályára Komáromnál lehet visszahajtani.