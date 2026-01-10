Orbán Viktor: Magyarország sorsot választ

Húsz év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra, hogy vezesse a kormányt – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz jelöltállító kongresszusán.

Győztes csapaton ne változtass, ez egy tövig koptatott bölcsesség Orbán Viktor szerint, aki feltette a kérdést: vajon aki kitalálta, látott-e olyan csapatot, mint a Fideszé, amely 2010 óta sorra kétharmados többséget szerzett a választásokon? A válasz egyértelműen nem, ez példátlan siker.

Hozzátette: ő egyébként abban hisz, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert „a Fidesznél csak a Fidesz jobb”. Ennek értelmében számos új jelölt is bemutatkozott szombaton. De bennük és az újrázókban egyaránt közös, hogy Magyarországért fognak dolgozni.

– Kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat – ezt ígéri a Fidesz Orbán Viktor szerint.

A miniszterelnök a bajtársiasság fontosságáról szólva kijelentette: csak az az erő képes összefogást és egységet teremteni az országban, amelynek tagjai is lojálisak egymáshoz, és a Fideszt éppen ez jellemzi, ellentétben a baloldallal.

– A bajtársiasság ad lehetőséget az őszinte, egyenes beszédre, ami egy különleges a mai világban. A világban ugyanis valami megváltozott – mondta, hozzátéve: látjuk, hogy a változás iránya nem jó, teret nyer a komolytalanság, a megtévesztés, a csalás és a mellébeszélés. Ezt látjuk szerinte itthon is, ahol következmények nélkül marad, hogy valaki, esküdözik: nem veszi fel az EP-mandátumát, aztán megteszi. Vagy hogy hitet tesz a többkulcsos adózás mellett, majd letagadja.

Orbán Viktor szerint lehet, hogy Brüsszelben vagy Nyugat-Európában ez a divat, de a Fidesz-KDNP ragaszkodik az őszinte és egyenes beszédhez.

A miniszterelnök felsorolta a kormány számos eredményét, például a béremeléseket, amely kapcsán megjegyezte: a közvetkező ciklusban elérhetjük az 1000 eurós minimálbért és az 1 millió forintos átlagbért. Külön kitért a családpolitika eredményeire is.

Majd arra figyelmeztetett: békés, biztonságos, kiszámítható életet csak tapasztalt, hűséges és megbízható kormányok adhatnak az országnak.

– Diadalmat kell aratnunk a hazugság, a behódolás fölött – adta ki a feladatot Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint olyan csapatot sikerült most kiállítani, amelyből holnap nem egy, hanem több kormányt is ki tudna állítani. Kijelentette azt is: büszkén állnak ki a választók elé egy újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük, nem úgy mint az ellenzék, amely lapít.

Hangsúlyozta: a kampány során sokat kell beszélniük a migrációról, a háborúról és a genderőrületről, mert ezek olyan kérdések, ahol ha hibázunk, azt nem lehet visszacsinálni. – Halból halászlevet lehet csinálni, fordítva viszont nem megy – mondta, és példaként felhozta azokat az országokat, mint például Olaszország, amelynek hiába van nemzeti kormánya, a problémákat már nem tudja a gyökerüknél kezelni.

Beszélt a határvédelem miatt kiszabott büntetésről, és a nyomásgyakorlás más formáiról is. Szerinte ezeket azért vetették be, hogy megtörjenek minket, de elszámították magukat Brüsszelben, majd közölte: Magyarország vissza fogja szerezni azokat a forrásokat, amelyeket elvettek tőlünk, amelyeket visszatartanak, de még azokat is, amelyeket büntetésként kell befizetnünk.

Külön kitért a migrációs paktumra, amelyet a Tisza Párt is támogat, és amelynek keretében most bevándorlók átvételére akarják kényszeríteni hazánkat.

– Folytassuk az ellenállást! Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz – mondta.

A „genderveszedelemről” szólva emlékeztetett: aki a brüsszeli útra lép, az szükségképpen elfogadja a genderpropagandát is. Nyugaton már azt mondják, nem bináris a világ, lehet valakinek két anyja vagy két apja, és lehet valaki „egyéb szerzet is”. Orbán Viktor hangsúlyozta: ez Nyugaton nem választás kérdése, hiszen már az óvodában ezzel mossák a gyerekek agyát.

– Áprilisban két út közül kell választanunk. Az egyik a brüsszeli út, a háború útja. A másik a magyar út, a béke útja – mutatott rá.

Mint mondta, a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra. Ez szerinte nem játék, aki erre az útra lép, végül mindent fel kell áldoznia a háború oltárán. Brüsszel már döntött, ők háborúba mennek. – Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze – jegyezte, majd emlékeztetett, hogy nemrég a háborús elit újabb hitelfelvételről döntött, amit az ukránok nem fognak tudni visszafizetni, ezért vagy le kell győzniük Oroszországot, vagy a saját népüktől kell elvenniük azokat az összegeket, amit törlesztésre ki kell fizetni.

Kifejezetten a fiatalokhoz fordulva azt mondta: ne áldozzák fel a jövőjüket, csatlakozzanak a Fideszhez, különben mehetnek katonának, fizethetik a hadikölcsönöket.

Rámutatott arra is, hogy a fiatalok hajlamosak azt hinni: csak jobb jöhet. – Mi is azt hittük, amikor elzavartuk a kommunistákat, de aztán jött Gyurcsány – emlékeztetett.

Orbán Viktor ezekután felsorolta, milyen követelései vannak Brüsszelnek – például a rezsicsökkentés eltörlése, a progresszív adózás bevezetése stb. –, és mindez azért, hogy elvehessék a pénzünket, és odaadhassák az ukránoknak.

Megemlítette azt is, hogy az USA-nak szerencséje van, mert békepárti elnököt választott magának, az EU-t viszont továbbra is ugyanaz a háborúpárti elit irányítja. Szerinte, akinek van esze, az nem sorol be mögéjük, nem állítja háborús vágányra az országot, és a Fidesznek van esze.

Az ellenzékről szólva Orbán Viktor megjegyezte: amikor valaki önmerényletről, berepülő drónokról beszél, akkor tudhatjuk, hogy már a saját vereségét magyarázza.

Ezek után rátért a nemzetközi politika értékelésére. A liberális nemzetközi rend a szemünk előtt törik darabokra, Donald Trump megadta neki a kegyelemdöfést. Mint mondta, a nemzetközi szerződések és szervezetek már nem irányadóak, nem vethetjük nekik a hátunkat, nem bízhatunk abban, hogy a szükség órájában számíthatunk rájuk.

– Eljött kétoldalú kapcsolatok, az erő, a megegyezések kora, de a jó hír az, hogy mi időben kezdtük a felkészülést. Ma Washington, Peking, Moszkva, Isztambul, mind érdekeltek Magyarország sikerében – húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerinte a legfőbb érvünk a brüsszeli út ellen az, hogy az zsákutca. De azt is el kell mondani, hogy a magyar út jó út, amit az is bizonyít, hogy fél százalékos gazdasági növekedés mellett is 11 százalékkal nőttek a bérek. Sehol nem tudták megtenni, de nekünk sikerült, hogy a kétgyermekes anyák is adómentességet kaptak. – Miközben mindenhol megszorítások vannak, mi azt vállaltuk, hogy 150 gyárat építünk, és ebből több mint száz már megvan vagy épül. Emellett bővítettük a családtámogatási rendszert is – emlékeztetett.

Végül Orbán Viktor kijelentette: 2026 áprilisában Magyarország sorsot választ magának.