Belföld
Kongresszussal indítja a Fidesz a választási kampányt
A rendezvényen bemutatkoznak az egyéni képviselőjelöltek
Szombaton rendezi a Fidesz jelöltállító kongresszusát. Az eseményen színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat.
A 13 órakor kezdődő rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök mellett várhatóan számos meghatározó kormánypárti politikus is felszólal.
A Fidesz Európa legsikeresebb politikai közössége
Kedden már bemutatták, hogy a fővárosban a Fidesz–KDNP kikkel vág neki a választásnak. A budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén a kormányfő is felszólalt.
Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten
– mondta Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.
A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelöltjeik rátermettek, erősek, és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik.
Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon
– mondta.
Nincs jobb Orbán Viktornál
A miniszterelnök hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva a kongresszus kapcsán elmondta:
Ma a Fidesz testületeiben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de egyelőre még nem találták.
A kormányfő hozzátette: ha meglesz, akkor ez változhat, de idén még ő lesz a jelölt. A témában a közösségi oldalán is posztolt Orbán Viktor, aki azt írta: szombaton meglátjuk.
Bajtársi találkozó a kongresszus
Az utolsó Fidesz-kongresszust 2023. novemberében tartották, ami akkor tisztújító gyűlés volt. Ezen újraválasztották Orbán Viktort pártelnöknek, de megerősítették a pozíciójában a négy alelnököt, Kósa Lajost, Kubatov Gábort, Gál Kingát, valamint Németh Szilárdot is. Emellett a kongresszuson megválasztották a párt bizottságainak vezetőit és tagjait is.
A kongresszus mindig bajtársi találkozó. Összeszedelőzködés az előttünk álló választásokra, ám jó alkalom arra is, hogy a politikai és kormányzati munka mélyebb összefüggéseiről lehessen beszélni
– fogalmazott a három évvel ezelőtti kongresszuson Orbán Viktor.
Mint mondta, Magyarország ellenáll a brüsszeli bürokraták agymenéseinek, a migrációnak, a genderpropagandának, Ukrajna előkészítés nélküli uniós tagságának, a kommunista tüneteket mutató zöldideológiáknak, a Brüsszelből és Washingtonból támadó Soros-birodalomnak is – írta meg a Magyar Nemzet.