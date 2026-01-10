Belföld
Gőzerővel készülnek a kormánypárti politikusok a Fidesz kongresszusára + VIDEÓ
Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal majd
Szombaton rendezi a Fidesz jelöltállító kongresszusát. A 13 órakor kezdődő rendezvényen bemutatkoznak a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjei, akik a 106 választókörzetben fogják megmérettetni magukat az áprilisi voksoláson. A kormánypártok vezető politikusai már gőzerővel készülnek az eseményre, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.
Németh Balázs a kongresszus helyszínéről jelentkezett be a Facebook-oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője videójában rámutatott, hogy a veszélyek korában vagyunk. Bármerre nézünk, háborúk, bevándorlás, járványok, válságok.
Németh Balázs hangsúlyozta, ilyenkor egy olyan politikusra van szükség, aki tapasztalt, higgadt, megfontolt, rutinos és a józan ész politikáját képviseli.
Egy ilyen ajánlat van ma Magyarországon: Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP
– szögezte le a szóvivő. Hozzátette: „Ezt tudják a magyar választók is, ezért fogunk nyerni áprilisban”.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebookon hívta fel a figyelmet pártja kongresszusára.
„Ma Európa legnagyobb patrióta, háborúellenes politikai közössége seregszemlét tart” – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.
„A veszélyek korában, amikor életünket háborúk és válságok árnyékolják be, a legfontosabb, hogy Magyarországnak tapasztalt, háborúellenes és nemzeti kormánya legyen. Egy olyan vezetővel, aki nemcsak reagál az eseményekre, hanem előre gondolkodik, sőt egy lépéssel mindig a többiek előtt jár” – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy másik posztjában.
Hallgassunk az eszünkre, szavazzunk a Fideszre és Orbán Viktorra!
– kérte Szentkirályi Alexandra.
Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság. Ránk mindig lehetett számítani. Fidesz – a biztos választás. Ennyi
– írta Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője közösségi oldalán, majd kommentben megismételte Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli posztját – írta meg a Magyar Nemzet.