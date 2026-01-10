Gőzerővel készülnek a kormánypárti politikusok a Fidesz kongresszusára + VIDEÓ

Kocsis Máté, Németh Balázs, Szentkirályi Alexandra és Deutsch Tamás közösségi oldalán jelentkezett be a fontos esemény előtt.

Hallgassunk az eszünkre, szavazzunk a Fideszre és Orbán Viktorra!

Szombaton rendezi a Fidesz jelöltállító kongresszusát. A 13 órakor kezdődő rendezvényen bemutatkoznak a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjei, akik a 106 választókörzetben fogják megmérettetni magukat az áprilisi voksoláson. A kormánypártok vezető politikusai már gőzerővel készülnek az eseményre, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Németh Balázs a kongresszus helyszínéről jelentkezett be a Facebook-oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője videójában rámutatott, hogy a veszélyek korában vagyunk. Bármerre nézünk, háborúk, bevándorlás, járványok, válságok.

Németh Balázs hangsúlyozta, ilyenkor egy olyan politikusra van szükség, aki tapasztalt, higgadt, megfontolt, rutinos és a józan ész politikáját képviseli.

Egy ilyen ajánlat van ma Magyarországon: Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP

– szögezte le a szóvivő. Hozzátette: „Ezt tudják a magyar választók is, ezért fogunk nyerni áprilisban”.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebookon hívta fel a figyelmet pártja kongresszusára.

„Ma Európa legnagyobb patrióta, háborúellenes politikai közössége seregszemlét tart” – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

„A veszélyek korában, amikor életünket háborúk és válságok árnyékolják be, a legfontosabb, hogy Magyarországnak tapasztalt, háborúellenes és nemzeti kormánya legyen. Egy olyan vezetővel, aki nemcsak reagál az eseményekre, hanem előre gondolkodik, sőt egy lépéssel mindig a többiek előtt jár” – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy másik posztjában.

– kérte Szentkirályi Alexandra.

Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság. Ránk mindig lehetett számítani. Fidesz – a biztos választás. Ennyi

– írta Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője közösségi oldalán, majd kommentben megismételte Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli posztját – írta meg a Magyar Nemzet.