Elkezdődött a Fidesz–KDNP kongresszusa + GALÉRIA

Kövér László: „a tét a minden”

Kövér László nyitóbeszédében azt mondta, azért gyűltek össze, hogy „szemügyre vegyék”, kik szállnak majd harcba áprilisban a 106 választókörzetben, és hogy átgondolják, miért. A kongresszuson 106 jelöltet ajánlottak a választók figyelmébe, közülük 41-en először méretik meg magukat országgyűlési választáson. Szerinte az ő feladatuk lesz a kampányban elmondani az embereknek, hogy sorsdöntő választás előtt áll az ország, amelyen „többet veszíthetünk, mint bármikor”, és feltette a kérdést: vajon a kormánypárti tábor is eléggé tisztában van-e a tét nagyságával?

Kövér úgy fogalmazott, a tét „a minden”, szó szerint és nagybetűkkel. A „minden” szerinte legalább három dolgot jelent: egyrészt elveszíthető mindaz, amit az elmúlt 16 évben – vagy akár a rendszerváltás óta – anyagi értelemben elértünk, például a családtámogatási rendszert, a multik bevonását a közteherviselésbe, illetve az alacsony adókat. Azt állította, az ellenzék tervei ismertek, még ha „Peter Magyar” tagadja is, és úgy érvelt, a baloldal korábbi kormányzati gyakorlata alapján – a Bokros-csomag, 2002 és 2006 után – szerinte előre látható, milyen intézkedések jöhetnek. Másrészt azt mondta, kockán van a demokrácia és a szuverenitás, mert Magyar Péter és köre „nem hagy kétséget” a szándékaik felől; harmadrészt pedig a kultúra és a szabadság is veszélybe kerülhet, mivel Kövér szerint Brüsszel egyre inkább a nemzeteket akarja alárendelni a központi akaratnak, és ennek egyik eszközeként értelmezte az orosz–ukrán háborút is. Hangsúlyozta: Magyar Péter és pártja a Brüsszeli „maffia” hazai lerakata és képviselője.

Kövér László végül kiemelte, azok akarunk maradni, akik vagyunk, de ezért, mint a történelmünk során annyiszor, most is meg kell küzdenünk.

Kocsis Máté: „ezek ugyanazok”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólalásában azzal indított, hogy felidézte Tarr Zoltán „kivételesen őszinte” mondását, miszerint a Tiszában nem beszélhetnek arról, mit csinálnának kormányon, mert akkor nem választanák meg őket. A frakcióvezető ezután végigvette, hogyan indult Magyar Péter politikai pályája, és a Tisza Párt körüli ügyeket sorolta: utalt ukrán titkosszolgálati kapcsolatra, adatszivárgásra, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyére is. Ironikusan azt mondta, ezek a botrányok ugyanúgy „nem voltak előre láthatóak”, mint az, hogy Magyar Péter végül egy „fiatalos” csapatot épít olyan nevekkel, mint Bokros Lajos, Kéri László, Bajnai Gordon vagy Lendvai Ildikó. Kocsis összegzése szerint „ezek ugyanazok”, ezért politikai értelemben ugyanúgy kell legyőzni őket, ahogyan korábban a baloldalt is.

Koncz Zsófia: „a nemzet jövője a család”

Koncz Zsófia arról beszélt, hogy amióta követi a politikát, a családok támogatása mindig a Fidesz szívügye volt, és ennek jegyében indították el Európa legnagyobb családtámogatási programját is tavaly előtt. Felidézte az anyák személyi jövedelemadó-mentességének fokozatos bevezetését, valamint az otthonteremtési támogatásokat, és azt hangsúlyozta: a kormány válságok idején sem fordult el ettől az iránytól. Ezt a következetességet a választók felé „garanciának” nevezte, és kiemelte: 2026-ban a GDP 5 százalékát fordítják a családokra.

Koncz szerint ez Nyugat-Európában elképzelhetetlen, mert ott nem a családokat, hanem „a migrációt és a háborút” támogatják, és állítása szerint ezt a vonalat követi a Tisza Párt is. Azt mondta, a Fidesz mindig világosan beszél, ezért most is egyértelművé kell tenni: a háborúpárti politika mindig családellenes, míg Orbán Viktor békepolitikája családpárti, és ez így is marad. Úgy fogalmazott, mindezt azért teszik, mert „a nemzet jövője a család”, ezért a magyar családok számára döntő kérdés a választás kimenetele. Zárásként mozgósításra kért: mindenki hozzon magával még két embert, mert áprilisban „mindenkire szükség lesz”.

Szijjártó Péter: „áprilisban a háborúról is döntünk”

Szijjártó Péter azzal érvelt, hogy a háborús eszkaláció új szintre léphet, mert a britek és a franciák megegyeztek abban, hogy csapatokat küldenek Ukrajnába, amivel Európa két atomhatalma a konfliktus résztvevőjévé válna. A külügyminiszter úgy fogalmazott, Brüsszel „háborús politikája” Magyarországot sodorja a legnagyobb veszélybe, mert egy elhúzódó vagy tovább eszkalálódó háború esetén Magyarország szomszédként közvetlenül érintett.

Szerinte létezik egy „brüsszeli–kijevi terv” Magyarország háborúba sodrására, és ennek az egyetlen akadálya Orbán Viktor nemzeti-szuverenista kormánya. Szijjártó szerint ezért „minden követ megmozgatnak”, hogy ezt az akadályt megszüntessék, és áprilisban egy „ukránbarát bábkormányt” ültessenek a magyarok nyakára. Összegzése szerint a választáson nemcsak belpolitikai kérdésekről, hanem a háborúról és a békéről is döntés születik: ha a Fidesz–KDNP győz, akkor szerinte minden úgy marad, mint eddig, és Magyarország kimarad a háborúból; ha nem, akkor a Tisza Párt „háborúba fogja vinni” az országot.

Szita Károly: „ez nem ideológia, ez eredmény”

Szita Károly, Kaposvár polgármestere arról beszélt, hogy polgármesterként több korszakot is végigélt, látott baloldali és jobboldali kormányokat, ezért szerinte van összehasonlítási alapja. A baloldali kormányzás „receptjeként” a megszorításokat említette: úgy fogalmazott, ha pénz kellett, elvették az emberektől és a településektől, miközben az ország szekere nem ment előre. Ezzel szembeállítva azt mondta, Orbán Viktor nemzeti kormánya visszavette a közműveket, megszabadította az önkormányzatokat a korábban felhalmozott adósságoktól, város- és falufejlesztési programokat indított, csökkentette az adókat, az rezsiköltségeket és növelte a támogatásokat.

A kaposvári polgármester szerint mindez nem világnézeti kérdés, hanem kézzelfogható teljesítmény. Úgy érvelt, a 2026 áprilisi választáson arról kell dönteni, maradjon-e az olcsó energia és az alacsony adók politikája, tovább erősödjön-e a gazdaság, folytatódjanak-e a béremelések. Szerinte a tét az, hogy megyünk-e tovább a béke, a biztonság és a gyarapodás útján, vagy visszafordulunk oda, ahol már voltunk.

A fővárosban elkezdődött az idei év első Fidesz kongresszusa Fotó: MH/Török Péter

Gál Kinga: „a Patrióták az egyetlen következetes erő”

Gál Kinga arról beszélt, hogy másfél éve megalapították a Patrióták európai parlamenti frakcióját és európai pártcsaládját, amelyet olyan politikai erőként írt le, amelynek „nem kell meghasonulnia önmagával”. Azt állította, ők mondják ki az igazságot, és ők mutatnak rá arra, hogy a brüsszeli elit visszaél az európai joggal, illetve a válságokat – a migrációtól a háborúig – saját hatalmának erősítésére használja. Szerinte ezért „üldözi” őket a mainstream: megpróbálják megfosztani őket a jogaiktól, és politikai nyomás alá helyezik azokat, akik szembemennek a fősodorral.

Gál Kinga szerint közben a választók Európa-szerte egyre csalódottabbak, mert azt látják, hogy egyes pártok mást ígérnek otthon, mint amit Brüsszelben képviselnek, és az ígért béke helyett háborús retorikát hallanak. Úgy fogalmazott, Magyarország eddig kimaradt abból a romlásból, amelyet Nyugat-Európában sokan már a saját bőrükön éreznek; sokan látják ma úgy, hogy a hazájuk „elbukott”, míg Magyarország még talpon van. Mint mondta, a Fidesz a garancia arra, hogy ne Brüsszelből mondják meg, hogyan éljenek a magyarok, ne vigyék háborúba a fiatalokat, és megmaradjanak a jóléti intézkedések. Hangsúlyozta: Brüsszel kormányváltást akar, és egy olyan „bábkormányt”, amely szerinte engedelmesen végrehajtja a központi akaratot, miközben az ország ráfizet.