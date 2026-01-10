2026. január 10., szombat

Belföld

„Ránk mindig lehetett számítani” - emlékeztetett a kormányfő

MH/MTI
 2026. január 10. szombat. 10:10
Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság - írta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton, a párt kongresszusa előtt a Facebookon.

Orbán Viktor: Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk” - emlékeztetett a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: és itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.

„És nem csak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák” - fogalmazott a miniszterelnök.

Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

