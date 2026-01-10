2026. január 10., szombat

Előd

Belföld

Baleset miatt lezárták az M6-os autópályát

A helyszínen a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést

MH/MTI
 2026. január 10. szombat. 12:59
Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Himesházánál szombat délben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

Baleset miatt lezárták az M6-os autópályát
Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Azt írták, egy személyautó a 180. és a 181. kilométer között szalagkorlátnak ütközött. Az embert, aki kiszállt a járműből, egy személygépkocsi és egy autószállító kamion is elütötte.

A helyszínen a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínen van a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

