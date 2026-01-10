Az Otthon Start Program az egész országot lendületbe hozta

Az Otthon Start Program a fiataloknak óriási segítség, az egész országot lendületbe hozta - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebookon.

Panyi Miklós a kormány közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta: nagyon sokat beszélnek a budapesti ingatlanpiacról, de sokkal kevesebb szó esik arról, hogy kisebb, közepes méretű városokban is megmozdult az építőipar.

Ennek példája a decemberben indult dabasi beruházás is, amelynek keretében ötven lakás készül el jövő októberre - tájékoztatott, jelezve: „a lakásokat 95 százalékban már leszerződték, és az ötven lakásból húszra otthon startos fiatal jelentkezett”. Ezek a lakások új építésű lakások lesznek, energiatakarékosak, és a fiatalok, akik itt lakást fognak vásárolni, mind helyi kötődésűek - jelezte.

Panyi Miklós hangsúlyozta: a fiatalok beszámolói szerint ha nincs ez a program, akkor nem lett volna lehetőségük saját otthonhoz jutni. Az Otthon Start Program nagyon nagy mértékben segíti az otthonhoz jutásukat - szögezte le, kiemelve: az ország több száz pontján indulnak a dabasihoz hasonló, kisebb volumenű építkezések, fejlesztések, amelyekre az érdeklődés óriási.