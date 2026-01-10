Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan és ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs reggeli ülése után.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője (b2) a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón az OKF Mogyoródi úti épületénél 2026. január 10-én. Mellette Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője (b), Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese (k), Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (j2) és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (j)

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni. Hozzátette: az ónos eső intenzitása pénteken elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest.

Hangsúlyozta: jól mutatja a téli időjárás rendkívüliségét, hogy péntek délelőtt Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja megdőlt, meghaladta a 8000 megawattot. Hozzátette: a rendszer az nagyon jól vizsgázott.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az időjárásban ha valaki bajba jutott emberről tud, vagy a 112-n keresztül, vagy pedig a hajléktalan diszpécserszolgálaton keresztül éljen jelzéssel, ez az életet menthet.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője közölte: a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy szervezet a vörös kód elrendelése óta, de már egyébként is teljes kapacitással végzi a munkáját. Több tízezer rászorulóról gondoskodnak összességében az intézményeikben.