Belföld

Elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni

MH/MTI
 2026. január 10. szombat. 12:41
Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan és ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs reggeli ülése után.

Ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője (b2) a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón az OKF Mogyoródi úti épületénél 2026. január 10-én. Mellette Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője (b), Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese (k), Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (j2) és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (j)
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni. Hozzátette: az ónos eső intenzitása pénteken elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest.

Hangsúlyozta: jól mutatja a téli időjárás rendkívüliségét, hogy péntek délelőtt Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja megdőlt, meghaladta a 8000 megawattot. Hozzátette: a rendszer az nagyon jól vizsgázott.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az időjárásban ha valaki bajba jutott emberről tud, vagy a 112-n keresztül, vagy pedig a hajléktalan diszpécserszolgálaton keresztül éljen jelzéssel, ez az életet menthet.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője közölte: a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy szervezet a vörös kód elrendelése óta, de már egyébként is teljes kapacitással végzi a munkáját. Több tízezer rászorulóról gondoskodnak összességében az intézményeikben.

