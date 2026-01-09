Belföld
Washingtonból, szeretettel!
A levélben Trump így fogalmazott:
„Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Köszönöm figyelmes levelét és azokat a kedves gondolatokat, amelyeket a Fehér Házban tartott legutóbbi találkozónkkal kapcsolatban megosztott.
Öröm volt vendégül látni Önt és delegációját, hogy együtt ünnepeljük az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát. Várom a további együttműködés elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén.
Az Ön bátor vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Ön mindig szilárdan kiállt azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot.
Megtiszteltetés számomra a magyarországi meghívása. Munkatársaim felveszik a kapcsolatot az időpont egyeztetése érdekében. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Egyúttal sok sikert kívánok Önnek a magyarországi választási kampányához."