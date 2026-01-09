Jól forgatják a lapátokat az ifjak

Az elmúlt három napban országszerte 12 700, szakképzésben tanuló fiatal segített a járdák, közterek biztonságosabbá tételében - ismertette a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken a Székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Technikumában rendezett "Kérdezd a minisztert!" fórumot követő sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs kiemelte, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum az egyike azoknak az intézményeknek, ahol a fiatalok közül sokan - itt 720-an - végeztek önkéntes hólapátolási munkát a napokban. A tavaly indult országos jószolgálati programban pedig már 52 ezren vettek részt a szakképzésben tanulók közül - tette hozzá, méltatva a fiatalok teljesítményét.

A miniszter tájékoztatása szerint jelenleg Baranya vármegyében van 12 olyan szakképző iskola, ahol délelőtti oktatás lesz, és utána hazaengedik a diákokat, Nagykanizsán két intézményben online oktatásra tértek át a biztonság érdekében, Zalaegerszegen pedig egy iskolában tanszünet van.