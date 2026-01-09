Fokozott figyelem jut a hidegben a nélkülözőkre

A szokatlanul hideg idő miatt a rendőrök és polgárőrök Budapesten is fokozottan figyelnek a nélkülözőkre: egyetlen nap alatt 248 embert ellenőriztek, akik közül 23-an kértek segítséget - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon pénteken.

A BRFK rendőrei a polgárőrökkel, egyes helyeken a mezőőrökkel közösen, folyamatosan ellenőrzik a főváros közterületeit, az aluljárókat, az erdős területeket, valamint az elhagyatott épületeket, mert a szokatlanul hideg idő miatt a rászorulók fokozott veszélynek vannak kitéve. A rendőrök kapcsolatot tartanak a védelmi bizottságokkal, a fővárosi és a kerületi önkormányzatokkal, valamint a segélyszervezetekkel - írták. Hozzátették: aki saját erejéből nem tud melegedőbe vagy éjszakai menedékhelyre menni, ahhoz szükség esetén mentőt hívnak, vagy értesítik valamelyik segélyszervezetet. Amennyiben nincs mentőre szükség, de a rászoruló nem tud önállóan közlekedni, a BRFK saját krízisjárművel segít, hogy az illetőt mihamarabb elláthassák.

A tájékoztatás szerint csütörtökön 2 órától péntek 2 óráig a rendőrök és a polgárőrök 248, nehéz körülmények között élő emberrel beszéltek, akik közül 23-an kértek tőlük segítséget. A XIII. kerületből egy embert vittek éjszakai menedékhelyre, a XVIII. kerületből egyet nappali melegedőbe. Többen tűzifát, élelmiszert vagy takarót kértek, ezt a rendőrök a segélyszervezeteknek és az illetékes önkormányzatoknak jelezték.

A BRFK kéri, hogy ha az utcán segítségre szoruló vagy magatehetetlennek tűnő embert látnak, azonnal hívják a 112-t. Fordítsanak figyelmet idős, egyedül élő, magukat önállóan ellátni nem, vagy csak nehezen képes hozzátartozóikra, ismerőseikre, szomszédjaikra is és tegyenek bejelentést, ha nem tudják őket elérni.