Belföld
Versengés az egyetemek között
A fiatalok úgy lehetnek sikeresek, ha az egyetemek versengenek értük
Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: Facebook/Hankó Balázs
A Hungexpón rendezett 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást megnyitó beszédében Hankó Balázs kiemelte: a sikerhez szorgalom, tehetség és kitartás kell, valamint a lehetőségek találkozása.
„A világranglistán a 10. helyen állunk a fiatal tehetségek vonatkozásában. A világ által gyakorolt hatások időnként a kitartással és a szorgalommal szembemennek, de ha megrázzuk magunkat, kitartóak és szorgalmasak vagyunk. Mi az elmúlt öt évben számos lehetőséget biztosítottunk, amely sikerekhez vezetett” – fejtette ki a miniszter.