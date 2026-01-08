2026. január 9., péntek

Előd

Versengés az egyetemek között

A fiatalok úgy lehetnek sikeresek, ha az egyetemek versengenek értük

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 22:09
A fiatalok úgy lehetnek sikeresek, ha az egyetemek versengenek értük. A kormány tudatos döntése volt az elmúlt évek során, hogy az egyetemek között versenyhelyzetet teremtett, éppen a fiatalok jövője érdekében – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Budapesten.

Versengés az egyetemek között
Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A Hungexpón rendezett 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást megnyitó beszédében Hankó Balázs kiemelte: a sikerhez szorgalom, tehetség és kitartás kell, valamint a lehetőségek találkozása.

„A világranglistán a 10. helyen állunk a fiatal tehetségek vonatkozásában. A világ által gyakorolt hatások időnként a kitartással és a szorgalommal szembemennek, de ha megrázzuk magunkat, kitartóak és szorgalmasak vagyunk. Mi az elmúlt öt évben számos lehetőséget biztosítottunk, amely sikerekhez vezetett” – fejtette ki a miniszter.

