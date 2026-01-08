Van még szabad menedékhely

Szerdán országosan 85,5 százalékban voltak foglaltak az éjjeli menedékhelyek férőhelyei, van még hely a rendszerben - hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Fülöp Attila arról, hogy érvénybe lépett Magyarországon a vörös kód, azt mondta: alapműködés esetén minden szociális intézménynek megvan a maga feladata, van, amelyik hajléktalanokkal, van, amelyik idősellátással, van, amelyik fogyatékossággal élőkkel foglalkozik.

Hozzátette: az extrém hideg illetve meleg időjárás esetén azonban nem az alapfunkciót kell nézni, hanem gondoskodni azokról, akik bajba jutottak. Ekkor jön a vörös kód, amikor szükség esetén, diszpécserszolgálati jelzés esetén meg kell nyitni ezeket az intézményeket – jelezte.

Ezek a diszpécserszolgálatok 24 órában elérhetők, itt bárki jelezheti, ha bajba jutott embert lát az utcán – emelte ki Fülöp Attila.

Közlése szerint ilyenkor az utcai szociális munkások fokozottabban vannak jelen a terepen a krízisautókkal, és lakossági bejelentésekre kimennek a bajbajutottakhoz, akiket lehetőség szerint vagy éjjeli menedékhelyre, vagy a vörös kód miatt nyitva tartó szociális intézménybe szállítanak.

Az államtitkár kitért arra is, az elmúlt években kiharcolt és megvédett rezsicsökkentés jelentősége pont az ilyen helyzetekben látszik, az olcsó villany- és gázárakkal hozzájárul a mindennapi szociális biztonsághoz.

Szólt arról is, hogy a tanya- és falugondoki szolgáltatások a kiszolgáltatottabb időseket vagy tanyán elszigetelten élőket segítik.

Fülöp Attila a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt: a hajléktalanság alapvetően nagyvárosi sajátosság, a hajléktalanok mintegy fele a fővárosban található az országban. Budapesten van elég férőhely, az éjszakai és nappali melegedők húszezer helyet jelentenek, ezekre mindenki be tud menni melegedni – jelezte az államtitkár.