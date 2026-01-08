Pozitív visszajelzések a családi adócsökkentésnél

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok kétharmada támogatja az új intézkedéseket, és háromnegyedük úgy látja, hogy az adókedvezmények mind a nagycsaládosoknak, mind az egyszülős családoknak jelentős segítséget jelentenek a mindennapokban – közölte a szervezet csütörtökön.

A KINCS 2025 év végén végzett reprezentatív kutatásának eredményei szerint a magyarok ismerik a családi adócsökkentési program újabb elemeit – írták a közleményben.

A legtöbben a 30 év alatti anyák teljes munkajövedelmének adómentességéről hallottak (90 százalék), míg a 40 év alatti kétgyermekes nők élethosszig tartó szja-mentességéről a válaszadók 88 százaléka, a családi adókedvezmény megduplázásáról pedig 86 százalékuk értesült.

A legtájékozottabbak mindhárom intézkedést érintően a gyermekesek és az idősebbek voltak – tették hozzá.

Azt írták, a családi adókedvezmény összegének újabb emelését a megkérdezettek 70 százaléka támogatja, és szintén ennyien szükségesnek is gondolják azt. Az intézkedés különösen a gyermeket nevelők körében népszerű, ugyanakkor a gyermektelenek körében is 63 százalékos az egyetértés.

A 30 év alatti édesanyák szja-mentességével 67 százalék, a 40 év alatti kétgyermekes nők adómentességével pedig 64 százalék ért egyet, és csaknem kétharmad azoknak az aránya, akik szerint indokolt és hasznos az adómentesség bevezetése.

A felmérés alapján az egyetértés különösen magas a szülők körében, de a gyermektelenek több mint fele is támogató az anyákat érintő kedvezményekkel kapcsolatban.

Az anyák szja-mentességét azért is fontos lépésnek tartják, mert háromnegyedük (75 százalék) szerint az az ideális, ha egy nőnek 30 éves kora előtt már van egy gyermeke és kétharmaduk (68 százalék) szerint jó, ha 40 éves kor előtt a második gyermek is megszületik.

A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy a családi adócsökkentési intézkedések a gyermekek számától függetlenül minden család számára valódi segítséget jelentenek.

Hasonló arányban gondolják úgy, hogy a családi adókedvezmény megduplázása és az anyák szja-mentessége az egyszülős családok, így az egyedülálló édesanyák számára is nagy támogatást adnak (77 százalék). Ezzel az állítással az elváltak, a házasok, valamint a gyermeket nevelők és a gyermektelenek közel 80 százaléka is egyetért – közölték.

A családi adócsökkentés újabb elemei a magyar emberek véleménye szerint tehát minden családtípusban és minden életkorban segítséget nyújtanak a szülőknek, kétharmaduk pedig úgy véli, hogy pozitív hatással lesznek a gazdasági folyamatokra is.

A program intézkedései január 1-jétől egymillió család számára biztosítják a megemelt összegű családi adókedvezményt, 2026-tól pedig félmillió, majd 2029-től már egymillió édesanyának garantálnak teljes személyi jövedelemadó-mentességet, hozzájárulva ezzel a családok anyagi stabilitásának megerősítéséhez, valamint a férfiak és a nők közötti bérkülönbség megszüntetéséhez – áll a közleményben.