Orbán Viktor: Nyilvánosságra hozzuk a brüsszeli tervet

Orbán Viktor: Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást – kezdte csütörtök reggeli bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy „ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől, ők pedig tőlünk”.

A tegnapi kormányülésen meghallgattuk Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet. Az eredmény egészen rémisztő

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket” – sorolta a miniszterelnök, aki kiemelte:

„Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit.”

Orbán Viktor leszögezte, hogy ez az, amiből a magyarok nem kérnek, majd hozzátette: Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni – írta meg a Mandiner.

Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között.

– emlékeztetett végül a miniszterelnök.