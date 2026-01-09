2026. január 9., péntek

Belföld

Német nemzetiségi támogatások

Soltész Miklós az átadóünnepségén beszélt erről

MH/MTI
 2026. január 9. péntek. 1:49
A német nemzetiségi támogatások 20 ezer diák nevelését, oktatását szolgálják, és a 2024-2025-ös tanévben erre a magyar kormány 163 milliárd forintot fordított – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Pilisvörösváron.

Német nemzetiségi támogatások
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a pilisvörösvári Schiller Gimnázium és Kollégium felújításának átadásán 2026. január 8-án
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Soltész Miklós a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium felújításának átadóünnepségén arról beszélt, hogy több mint 500 intézményben zajlik Magyarországon német nemzetiségi oktatás, ebből 77-ben az országos német nemzetiségi önkormányzatok vagy helyi szervezetek fenntartásában.

Nincs olyan intézmény ezek között szerte az országban, a legkisebb falutól egészen Pilisvörösvárig, amelyben az elmúlt évek során energetikai vagy bármilyen más beruházás ne valósult volna meg – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: 2025 végén a gimnázium és a kollégium felújítása 100 millió forintos támogatásban részesült, én pedig a pilisvörösváriáltalános iskola kap 100 millió forintot fejlesztésekre.

