Gulyás Gergely: Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása képtelenség

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Mukics Dániel tűzoltó alezredessel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjével együtt tartott csütörtök délelőtt Kormányinfót a Karmelita kolostorban, amely a kialakult rendkívüli téli helyzet elemzésével kezdődött.

Mukics Dániel a jelenlegi helyzetről tartott beszámolót, amelynek a lényege, hogy minden település megközelíthető, de a feltámadó szél komoly problémát jelenthet, de lezárt útszakasz pillanatnyilag nincsen Mindenhol működnek a közszolgáltatások. Nagypeterd és Rózsafa településen nincs áram egyelőre, folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán – tette hozzá.

A vonatközlekedésben helyenként késéses alakultak ki a monori és a gödi vonalon alakult ki fennakadás, ugyanakkor tíz kisebb településen nem közlekednek a buszjáratok.

A tűzoltóegységek szerdán 276 műszaki mentést hajtottak végre, többnyire közlekedési balesetekhez riasztották őket, de kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz is kivonultak. Egy halálos baleset volt, 16 személyi sérüléssel járt.

Ahol riasztás van életben, inkább ne induljanak útnak

A honvédségnél 1059-en állnak készenlétben, 210 speciális járművel. Szükség esetén a Terrorelhárítási Központ is be tud szállni.

Mindenkitől azt kérik, ahol érvényben van riasztás, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy az iskolák, óvodák, kórházak, orvosi rendelők megközelíthetőségét biztosítsák. A magánszemélyeknek a saját ingatlana előtt a tulajdonos felelőssége a járda tisztán tartása, társasház esetében ez a társasház feladata. Mukics Dániel többek között arra is figyelmeztetett, hogy az autósok ne csak a szélvédőt, hanem autó tetejét is tisztítsák meg a hótól.

Arra is kitért, hogy megkezdődött a hazai tavakon a jég kialakulása, de pillanatnyilag még sehol nem lehet a jégre menni, ennek lehetőségét a helyi hatóságok, megfelelő jégvastagság esetén kialakítják.

Mukics Dániel kifejtette, hogy a meteorológia szolgáltatók jelentése alapján 15 évente szokott ilyen havazás lenni hazánkban.

„Egészen egyszerűen mi magyar emberek elszoktunk az ilyen havazásoktól” – fogalmazott az alezredes.

A szombati munkanap megtartható

Gulyás Gergely a kormányinfó elején beszámolt arról, hogy a tegnapi kormányülésen elsősorban a hóhelyzettel foglalkoztak.

„A legfontosabb, hogy valamennyi állami szerv és hatóság készen áll arra, hogy az élet és vagyonbiztonság garantált legyen. A pillanatnyi összkép ad okot optimizmusra, mert változtak az előrejelzések és úgy néz ki, hogy hasonlóan nagy hótömeg nem fogja elérni az országot” – jelentette ki a tárcavezető.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely egyértelművé tette, hogy minden hajléktalan számára van szabad hely a befogadóhelyeken. A mostani helyzet alapján a január 2-ai szünnapot ledolgozó szombati munkanap megtartható, nincs ok, hogy munkaszüneti nap legyen, így a Fidesz kongresszus sem fog elmaradni.

A hóhelyzet mellett a kormány tárgyalt európai politikai kérdésekről és az orosz-ukrán háborúról is.

A 20 pontos ukrán terv képtelenség

Gulyás Gergely kifejtette, hogy abban a 20 pontos ukrán tervben, amit még nem hoztak nyilvánosságra 2027. január elsejei ukrán csatlakozás szerepel.

„Ezt képtelennek tartjuk. Bár Magyarország egyedül is meg tudja ezt akadályozni, de nincs egyedül hazánk az álláspontjával” – szögezte le Gulyás Gergely.

A miniszter szerint az ukrán uniós csatlakozás korai időpontjánál is meglepőbb az, hogy Ukrajna 800 milliárd dollárt vár az Európai Uniótól a háborús támogatásokon túl, amiből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjakat fizetni. Magyarország 2004 óta 73 milliárd eurót kapott, aminek nagyjából tízszeresét kéri most Ukrajna.

„Ez már nem a védekezés költsége, Ukrajna Európából akar élni” – tette egyértelművé a miniszter, aki szerint az, hogy Brüsszel hajlandó Ukrajnának bármilyen számlát kifizetni az rendkívül veszélyes. Szerinte Brüsszel pont azért akarja leváltani a jelenlegi magyar kormányt, mert az nem hajlandó fizetni az ukrán nyugdíjakat a magyar adófizetők pénzéből.

Hangsúlyozta, hogy egyedül az amerikai béketervnek van realitása, az „Európai Uniónak nem osztottak lapot”, és meggyőződése, hogy Európának is érdeke lenne az amerikai erőfeszítések támogatása.

Kérdésre válaszolva a tárcavezető elmondta, hogy az 5 milliárdos szociális tűzifaösszeget szükség esetén meg fogja emelni a kormány.

Az önkormányzatokkal egyeztetnek

Az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatos szabályozás kapcsán Gulyás Gergely kifejtette, hogy Navracsics Tibor minisztert arra kérte fel a kormány, hogy készítsen elő egy javaslatot, de nincs szükség kapkodásra. „Nem a választások előtt másfél-két hónappal kell elfogadni egy olyan szabályozást, amihez széleskörű konszenzus kell az önkormányzatokkal” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egységes 15 százalékos szolidaritási adóterv nem feltétlen igazságos. A legtöbb vidéki város boldog lenne, ha az iparűzési adó mértéke megközelítőleg olyan mértékben nőtt volna, mint Budapesten. Karácsony Gergely a teljesítményhiányt próbálja színvonaltalanul a kormányra fogni, és a felelősséget a kormányra hárítani. A nagy fejlesztéseket a kormány biztosítja, mindig is így volt.

„Mi mindent megteszünk azért, hogy a főváros sikeres legyen, de nincs tehetsége a vezetésnek” – tette hozzá.

A kormány Brüsszel szemében szálka

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy ne nemzeti kormány legyen Magyarországon, és ennek érdekében Ukrajna is mindent elkövet.

„Mi Brüsszel szemében a szálkát jelentjük, ez a migrációval kezdődött. Brüsszel minden évben javaslatokat tesz annak érdekében, hogy eltörölje a kormány a rezsicsökkentést, adóemelést hajtson végre, és megszüntesse a bankadót, a multiadót, és ezek a tervek kísérteties hasonlóságot mutatnak a Tisza Párt kiszivárgott terveivel” – fogalmazott a miniszter.

A magánegészségügy előretöréséről

A magánegészségügy előretörését elismerte a miniszter, az ügy kapcsán szóba került, hogy több kórháznál működik ilyen modell, aminek a segítségével ki lehet kerülni a hosszúra nyúlt várólistákat, de hangsúlyozta, hogy a magyar várólista Európa legjobbjai közé tartozik.

„Lehet azon vitatkozni persze, hogy megengedjük-e állami kórházakban a műtéteket normál időn kívül” – vetette fel Gulyás Gergely, hozzátéve: a kórházak ezáltal plusz forráshoz juthatnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem műtöttek kevesebbet a kórházakban, sőt, pont ellenkezőleg, nőtt a műtétek száma, hiszen a rendes munkaidőn kívül végezték az operációkat.