Belföld

Megérkeztek Veszprém környékére a Wisent műszaki vontatók

A honvédség is segít a zord, téli időben

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 11:03
Frissítve: 2026. január 8. 19:03
egérkeztek Veszprém környékére csütörtök hajnalban a Tatáról szerdán indult Wisent műszaki vontatók – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Megérkeztek Veszprém környékére a Wisent műszaki vontatók
A honvédség speciális járművei is készenlétben vannak, hogy szükség esetén segítsenek az bajbajutottakon. A járműveket elsősorban azokra a helyekre vezényelték, ahol további havazás, illetve hófúvás várható
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, hogy útközben, Vérteskethely térségében a katonák a tűzoltókkal közösen egy bajba jutott kamion mentésében vettek részt.

A bejegyzés alatt közzétett videójában a tárcavezető a neki jelentést tevő katonáktól azt kérte, hogy vigyázzanak egymásra és az eszközre.

