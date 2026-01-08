Belföld
Megérkeztek Veszprém környékére a Wisent műszaki vontatók
A honvédség is segít a zord, téli időben
A honvédség speciális járművei is készenlétben vannak, hogy szükség esetén segítsenek az bajbajutottakon. A járműveket elsősorban azokra a helyekre vezényelték, ahol további havazás, illetve hófúvás várható
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, hogy útközben, Vérteskethely térségében a katonák a tűzoltókkal közösen egy bajba jutott kamion mentésében vettek részt.
A bejegyzés alatt közzétett videójában a tárcavezető a neki jelentést tevő katonáktól azt kérte, hogy vigyázzanak egymásra és az eszközre.