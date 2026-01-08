Idén is a gazdaságfejlesztés a legfontosabb Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) a legfontosabbként 2026-ban a gazdaságfejlesztést emelte ki, annak fényében is, hogy az elmúlt több mint tíz évben 5 ezernél több új munkahely jött létre a városban, 2,3 százalékra csökkent a munkanélküliség és 8 milliárdra emelkedett az iparűzésiadó-bevétel. A legnagyobb probléma ma már a munkaerőhiány, ehhez korábban már 18 pontból álló csomagot is összeállított az önkormányzat – hangzott el.

Az idén induló fejlesztések sorában említette a zalaszentiváni vasúti deltavágány 12 milliárd forintos építését, ami megnyitja az utat a Metrans régóta tervezett logisztikai központjának és konténertermináljának kivitelezéséhez. Ehhez kapcsolódóan a Waberers egy új raktárcsarnokot is épít ugyanitt.

Megkezdődhet az új mentőállomás építése, és tovább folytatódik a belvárosi Kossuth utca útburkolatának cseréje. Néhány hét múlva nyílik meg magánberuházásban egy új gyógyászati központ, három egykori gyártelep helyén pedig ingatlanfejlesztések folynak idén is – jelezte Balaicz Zoltán.

A polgármester arra is kitért, hogy újabb belvárosi épületek újulnak meg Zalaegerszegen, az egykori Kummer kávéház épületét például a Mathias Corvinus Collegium irodaházaként újítják fel.

Balaicz Zoltán bejelentette, hogy kormányzati döntéssel január 6-ai hatállyal a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium észak-zalai fejlesztésekért felelős miniszteri biztosa lett a jelenleg önkormányzati képviselő, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeként is tevékenykedő Szilasi Gábor.

A miniszteri biztos arról beszélt, hogy a gazdasági versenyképesség növelését, az infrastrukturális fejlesztéseket és a térség megtartó erejének növelését látja a legfontosabb feladatnak.

Kifejtette, hogy a TOP Plusz projektekre ebben a ciklusban 8,5 milliárd forintot költhet el Zalaegerszeg, ebből az összegből óvodák, bölcsődék és orvosi rendelők felújítása zajlik, de közösségi terek megújítása és több útfejlesztés is folyik.

A versenyképes járások program keretében félmilliárd forintból négy projekt is indul ebben az évben. Elkezdődik a Hevesi Sándor Színház színészházának infrastrukturális felújítása, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtéskorszerűsítése, a vásárcsarnok hűtési rendszerének cseréje, továbbá az idősek otthonának bővítéséhez szükséges előkészítés is elindul – sorolta.

Szilasi Gábor jelezte: a Rheinmetall az idén 3,7 milliárd forint beruházással védelmi ipari fejlesztési központot hoz létre Zalaegerszegen, 80 mérnöki munkahelyet teremtve ezzel. Modern duális tanműhely is épül a városban 1,7 milliárd forintos beruházással, a Zalavíznél pedig naperőműveket telepítenek, valamint új kutakat is fúrnak a város északi vízbázisának feltárása érdekében.