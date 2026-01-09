Belföld
Fontos, hogy a tanyavilágban is biztonságban legyenek az emberek
„Ma háromszor annyi falu- és tanyagondnoki szolgáltatás van, mint volt hat évvel ezelőtt"
Fülöp Attila
Fotó: Facebook/Fülöp Attila
Fülöp Attila a tanyavilágból bejelentkezve közölte: az ilyen elzárt helyen élők esetében ebben a hidegben kiemelten fontos, hogy legyen, aki odafigyel rájuk, bevigye a tűzifát, eltakarítja a havat, hozza az élelmet és a gyógyszert
A magyar kormány az elmúlt években fokozatosan növelte a falu- és tanyagondnoki szolgálatok számát - tette hozzá.
„Ma háromszor annyi falu- és tanyagondnoki szolgáltatás van, mint volt hat évvel ezelőtt, és mi folyamatosan növeltük a rendelkezésre álló forrást is” - emelte ki az államtitkár.
Fülöp Attila a posztban rámutatott: a falu- és tanyagondnoki szolgálatok finanszírozása az elmúlt 6 évben 50 százalékkal emelkedett.