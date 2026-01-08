Folyamatosan javul az utak állapota

A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves vagy felszáradóban van a burkolat - közölte az Útinform csütörtök délután a honlapján.

Azt írták, országszerte csapadékmentes, többnyire napos az idő. A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol nem zavarja a közlekedést. A gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópálya felszáradt, az M3-as Hatvanig száraz, azt követően sónedves. Az M0-s, az M4-es, az M44-es, az M85-ös, az M86-os autóút, valamint az M3-as, az M5-ös, az M6-os és az M7-es autópálya burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint, az M44-es autóút teljes szakasza sónedves.

Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Duna-Tisza-közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak. Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, de Komárom-Esztergom vármegyében, Veszprém térségében, a Balaton keleti medencéjében, Bács-Kiskun megye középső részén, valamint Sátoraljaújhely és Kisvárda környékén közepes erejű (óránkénti 30-39 kilométeres) szél fúj. Tatabánya térségében erős (40-59 kilométeres) széllökések is előfordulnak.