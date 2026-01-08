Ezt a tervet akarják Brüsszelben a nyakukba varrni

Orbán Viktor: Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy 60 éven át az összes családtámogatást

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy 60 éven át az összes családtámogatást - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon.

„Ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől. Ők pedig tőlünk” - fogalmazott a kormányfő.

Közölte: a szerdai kormányülésen meghallgatták Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet.

„Az eredmény egészen rémisztő. A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket. Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit” - írta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: na, ez az, amiből mi, magyarok nem kérünk! Bóka János jelentését nyilvánosságra hozzák, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között.