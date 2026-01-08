Extrém hideg lesz péntek reggel

Extrém hideg lehet a péntek reggel az ország több pontján is: nagy területen csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Hozzátették: több vármegyében is figyelmeztetés van érvényben extrém hidegre péntekre vonatkozóan, ugyanis nagy területen csökkenhet mínusz 15 fok alá, egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is a hőmérséklet.

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én lett kiadva.

Mint írták, a hőmérséklet gyorsan zuhan éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, és nagyobb területen is kiderül az ég a vastag hófelszín fölött. Az előrejelzés szerint a Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében van másodfokú (narancs) figyelmeztetés hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.