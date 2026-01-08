Bevált a magyar migrációs politika

Bakondi György kiemelte: az Európai Unió számos kérdésben az európai emberek érdekeivel ellentétes döntéseket hoz, ilyen például a háború, az energiapolitika vagy éppen a migráció, ezzel szemben a magyar migrációs politika bevált, és ezt egyre több ország elismeri. Ez biztosítja a nemzeti érdeket – fűzte hozzá.

Mint rámutatott, eközben Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban a migráns hátterű személyek aránya már a 30-40 százalékot is meghaladja, ottani iskolákban előfordul, hogy egy 20 fős osztályból csak két gyerek nem migráns hátterű. E folyamatok megállítása már erősen kétséges, ehhez először is fontos lenne megállítani az ottani tömeges migrációt – fejtette ki a szakember.

Bakondi György beszélt arról is, hogy Ciprus, amely január elsejétől vette át az EU soros elnöki feladatait, a migrációs paktum kedvezményezettje, hiszen érdeke, hogy a sok odaérkező migránst más országok vegyék át tőlük. Ugyanakkor elnöki funkciójából fakadóan a migrációs paktum ellenzőinek véleményét becsatornázhatja, annál is inkább, mert maga is megtapasztalta, milyen a migrációs nyomás – tette hozzá.

Általában elmondható, hogy változik a térség migrációs politikája is: szigorodik a görög, ciprusi határrendészet gyakorlata, a jogi szabályozás, fejlesztik a műszaki akadályokat. Ráadásul egyre nő azoknak az országoknak a száma, amelyek jelenlegi formájában nem fogadják el a migrációs paktumot, ilyen Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Olaszország.

Mindeközben nem változik Magyarország brüsszeli megítélése, a bírságolás, politikai nyomásgyakorlás, holott a magyar rendészeti szervek tavaly is 12 és fél ezer határsértőt fogtak el – jegyezte meg. Nem fogadjuk el, hogy mások döntsenek arról, ki fog idejönni.

Nem építünk tízezres migráns gettókat és nem változtatunk a sikeres magyar migrációs politikán – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Bakondi György beszélt arról is, elképzelni sem lehet, milyen hatással lenne az ország életére, belbiztonságára, ha a néhány hónap múlva életbe lépő migrációs paktumnak megfelelően tömegesen érkeznének a migránsok.

Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a békés magyarországi szilveszterrel ellentétben Párizsban 1700 autót gyújtottak fel, Németországban pedig rendőrök sebesültek meg – emlékeztetett Bakondi György.