A közszolgáltatások továbbra is mindenhol működnek

A létfontosságú infrastruktúrák és az állami ellátórendszerek zavartalanul működnek – jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes elmondta, a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ülésezett csütörtök reggel.

Lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt – közölte.

Kiemelte: a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6 százalékos, így senkinek sem kell szabadban töltenie az éjszakát.

A létfontosságú infrastruktúrák, az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez. Jelenleg két településen, a Baranya vármegyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, várhatóan már csak néhány óráig.

Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a tanítás minden iskolában megkezdődött, elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem – jelentette a szóvivő.