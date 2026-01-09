'25-ben is minden támogatást megadott a kormány a magyar embereknek

Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány 2025-ben is minden szükséges forrást előteremtett az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megemelése, a háromgyermekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa, vagy a Demján Sándor Program – írta csütörtöki közleményében a nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány 2025-ben is minden szükséges forrást előteremtett a családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz (képünk illusztráció)

A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósította meg, ami komoly eredmény a jelenlegi negatív külső gazdasági környezetben – tette hozzá az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének múlt év végi helyzetéről kiadott előzetes tájékoztatójában a minisztérium.

Kiemelték: 2025-ben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek és az elkülönített állami pénzalapok is többletet mutattak. Tavaly az állam többet fordított a közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra, gyógyító-megelőző, valamint nyugellátásokra is.

Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 245,9 milliárd forintos hiányt mutattak.

Az NGM kiemelte, hogy a 2025. évi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg. Mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult – hangsúlyozta a jelentés.

2024-hez viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,0 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 9,5 százalékos növekedés történt. Kamatkiadásokra a 2025. évben 4197,8 milliárd forint kifizetése történt meg, ami 584,7 milliárd forinttal magasabb a 2024-es teljesítésnél.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2652,3 milliárd forint kifizetés 344,5 milliárd forinttal magasabb a 2024-es kiadásnál. A teljesítési adatok magasabb összege – többek között – a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, továbbá a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódik. A lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás esetében 2024-hez viszonyítva csaknem azonos éves támogatási igény mutatkozott a kifizetések során – derül ki az NGM ismertetőjéből.

Meghaladták a 2024-es összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. December végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7300,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2916,3 milliárd forint kifizetése történt meg – közölte az NGM.

Az államháztartás központi alrendszerének 2025. évi alakulásáról szóló részletes tájékoztatót két hét múlva, január 22-én hozza nyilvánosságra az NGM.