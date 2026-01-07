Továbbra sincs elzárt település vagy gond a közszolgáltatásokban

Továbbra sincs elzárt település az országban és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: továbbra is egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthető.

Kitért arra, hogy a reggeli áramkimaradás rövid időn belül megoldódott, az országban mindenhol működik a vízszolgáltatás, az áramszolgáltatás, a távfűtés és a gázszolgáltatás.

Az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányba, illetve Hegyeshalom irányába a 48-as és 50-es kilométerszelvényeknél időnként áll a forgalom, és ez az M0-ra is visszatorlódik. Aki teheti kerülje el ezt az útszakaszt! – mondta.

Közölte: országszerte 747 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán, a közutak síkosságmentesítésén. A katasztrófavédelem tűzoltóegységei szerda délutánig 192 műszaki mentést hajtottak végre, keresztbefordult, elakadt járművek irányba állítását végezték el, autókat szabadítottak ki a hóból, illetve járműbe szorult sofőrön segítettek. Nyírtassnál egy halálos baleset is történt, a tűzoltók kiemelték a sérültet a járműből, átadták a mentőszolgálatnak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni – mondta.

Ismertetése szerint a honvédség 1059 fővel áll készenlétben, 24 lánctalpas, 186 kerekes speciális járművel, ott, ahol havazás, illetve hófúvás prognosztizálható. A meteorológiai előrejelzések szerint az este déli irányból a Tisza vonalán a keleti országrészre akár újabb 10 centiméter friss hó hullhat, a nyugati országrészen élők pedig akár mínusz 15-20 fokra ébredhetnek.

Hozzátette: a mentőszolgálat 2082 esetben avatkozott be, 302 traumás sérülést láttak el szerda délutánig. A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes sürgősségi traumatológiai osztályok zavartalanul működnek, a kórházi készletek fel vannak töltve.

Az OKF szóvivője a parkoló autósoknak azt javasolta, hogy kerüljék el az épületek előtti parkolást, mivel a házak tetejéről lezúduló hó és jégcsapok kárt tehetnek a járművekben. A gyalogosokat is körültekintő közlekedésre intette emiatt. A tűzoltók csak a közvetlen életveszélyt jelentő jégcsapokat távolítják el, a veszélyes jégcsapok eltávolítása elsődlegesen az ingatlan tulajdonosának feladata. A házak előtti járdák tisztítása az ingatlantulajdonosok kötelessége, a társasházak esetén a társasház feladata – hívta fel a figyelmet.

Elmondta azt is, hogy az erdei kirándulás a fakidőlések veszélye miatt nem javasolt a napokban. A helyi erdésztársaságoktól kell érdeklődni, hogy biztonságos-e az erdei túrázás, szánkózás – hangsúlyozta.

Szeles Norbert Mário, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közterületi és őrszolgálati osztályvezetője elmondta, hogy a rendőrség a rendkívüli időjárási helyzetre felkészülten végzi az ország teljes területén a feladatát, az időjárás alakulását folyamatosan követi, az együttműködő szervekkel egyeztetve biztosítja a közlekedés biztonságát, a közrend fenntartását.

A fagyos hőmérséklet és a szélsőséges időjárási viszonyok könnyen okozhatnak fagyási sérüléseket, adott esetben életveszélyes állapotokat, ezért fokozott figyelmet és segítséget kell nyújtani a rászoruló időseknek – tette hozzá az alezredes.

A polgárőrség bevonásával már a felkészülés időszakában felmérték a rászorulók által használt területeket, ilyenkor a rendőri jelenlét biztosítása mellett még nagyobb szerepet kap a rendőrség lakossággal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel történő kapcsolattartása, amelynek legfőbb letéteményesei a körzeti megbízottak és a közterületi szolgálatot ellátó kollégák – mondta. Ők a ritkán lakott területeken élő magányos, illetve idős embereket a polgárőrökkel, illetve önkormányzatokkal együttműködve visszatérően ellenőrzik. Ezekben az esetekben az érintettek megfelelő tájékoztatásáról intézkednek, hogy hol és hogyan vehetik igénybe a szociális szervezetek szolgáltatásait – ismertette.

Kitért arra, hogy ha a kapcsolatfelvételkor olyan emberrel találkoznak, aki önmagáról állapota miatt tartósan, vagy ideiglenesen nem képes gondoskodni, akkor minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket. A rászorulók felügyelete során január 5. délután 4 óra és január 6. éjfél között 1061 fővel vették fel a kapcsolatot, ennek során 68-an „jelezték segítségkérési szándékukat” a rendőrség felé – sorolta.

Közlése szerint kiemelt figyelmet fordítanak a Füst a kéményben prevenciós programra az idős lakosság védelme érdekében. A rendőrök és a polgárőrök a kémények működését figyelik szolgálat közben, és amennyiben egy lakott háznál hosszabb ideig nem füstöl a kémény, a helyszínen tájékozódnak az ott élők egészségi állapotáról, a fűtés működéséről, mert a megelőzés és odafigyelés akár életeket menthet – hangsúlyozta az alezredes