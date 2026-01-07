Teljes útlezárás a 13-as főúton

2026. január 8., csütörtök

Belföld

Komárom és Kisbér között felborult egy kamion

 2026. január 7. szerda. 16:17
Felborult egy kamion a 13-as számú főúton Komárom és Kisbér között szerda délután, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Számos jármű végállomása volt az árok az extrém időjárás okozta havazásban
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Tájékoztatásuk szerint a 23-as kilométerszelvényben történt balesetben a kamion az árokba borult, a rakomány a teljes utat elfoglalja.

A rendőrök a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani.

Kerülni személyautóval Csép településen keresztül, kamionnal pedig Komárom, illetve Kisbér irányába lehet – közölte a rendőrség.

