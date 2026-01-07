Belföld
Teljes útlezárás a 13-as főúton
Komárom és Kisbér között felborult egy kamion
Számos jármű végállomása volt az árok az extrém időjárás okozta havazásban
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
Tájékoztatásuk szerint a 23-as kilométerszelvényben történt balesetben a kamion az árokba borult, a rakomány a teljes utat elfoglalja.
A rendőrök a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani.
Kerülni személyautóval Csép településen keresztül, kamionnal pedig Komárom, illetve Kisbér irányába lehet – közölte a rendőrség.