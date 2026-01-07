Szentkirályi Alexandra: 16 budapesti jelöltet indítunk útjukra

A budapesti patrióták bizalma és munkája most is elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország és Budapest békéjét és biztonságát - mondta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője kedden a kormánypárt budapesti jelöltállító gyűlésén.

"Olyan embereket, akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte", akikért tűzbe tehetjük a kezünket, és ők is tűzbe teszik a kezüket Budapestért - mondta a frakcióvezető, hozzátéve: minden szavazat számít, Budapesten különösen.

A jobboldali budapestiek szavazata nélkül ugyanis nem kaphatott volna egymás után négyszer kétharmados felhatalmazást a nemzeti oldal.

A frakcióvezető kijelentette: hatalmas kihívás előtt állunk, ugyanis a nyugati világ ma válságban van, megszűnik minden, ami az Európai Unió célja és alapvetése volt. "Ma Európában a jólét lassan már csak a múlt lesz. Megszűnt a biztonság, és a nagy békeprojekt jelenlegi vezetői éppen háborúba akarják vezetni az európai közösséget" - mondta Szentkirályi Alexandra. Megjegyezte: ez hosszú évek önfeladásának eredménye, amikor a vezetők nem megvédeni akarták a saját közösségeiket, hanem feloldani őket valami elvont ideológiai elképzelésben. "Ennek a válságnak a lenyomata nem elméleti, hanem látható, tapintható, megélhető, különösen a nagyvárosokban" - tette hozzá.

Kifejtette: ma a nyugati világban kétféle városfelfogás áll egymás mellett, és jövő áprilisban a két jövő között is döntenünk kell. Az egyik szerint a város nem otthon, nem közösség, hanem ideológiai próbapálya, ahol a rendet relativizálják, a hagyományt gyanússá teszik, a városvezetés nem a saját polgárainak, hanem külső elvárásoknak akar megfelelni. Ezekben a városokban előbb eltűnik a rend és a biztonság, aztán eltűnik a büszkeség, majd eltűnik a szabadság, végül eltűnik maga a város is, lelkében legalábbis biztosan. Ezt látjuk ma a legtöbb nyugat-európai nagyvárosban: illegális migrációt, erőszakot, káoszt, a közbiztonság feladását, ideológiai kormányzást a valódi fejlesztések helyett - hangoztatta.

Úgy folytatta: ezzel szemben vannak azok a városok, amelyek nem akarnak haladni önmaguk felszámolása felé, ahol a biztonság érték, ahol a szervezettség erény, ahol a rend nem szitokszó, ahol a város az ott élőket szolgálja, nem pedig fordítva.

Szentkirályi Alexandra fő feladatként azt jelölte meg: ne engedjük, hogy a morálisan megbukott baloldali brüsszeli elit előre menekülve magával rántsa Budapestet "ebbe a liberális kísérletbe".

"Amikor a baloldali brüsszeli elit logikája szerint kormányoznak egy várost, akkor nem fejlődést látunk, hanem csődöt. Nem rendet, hanem káoszt. Nem büszke fővárost, hanem lepusztult köztereket, súlyosbodó hajléktalanhelyzetet, kezeletlen drogproblémát és egy olyan várost, amely már az ünnepeken sem tud önmagára mosolyogva ránézni" - mondta a frakcióvezető.

Hozzátette: Budapest régi-új vezetői ugyanezt a kottát fújják, a Tisza Párt hiába állít magáról bármit országosan, Budapesten pontosan látszik, hogy mit csinálnak valójában, másfél éve ők adják karácsony Gergely mögé a többséget. Ezalatt megszavazták a fiktív számokkal teli költségvetéseket, megvédték a főváros drogpárti stratégiáját, amelynek következményeit ma már a budapestiek a saját utcájukban látják. "Sunyin kisegítik szavazataikkal a főpolgármestert, hogy a hajléktalankérdés továbbra is megoldatlan maradjon", letagadják a migrációt - mondta.

Szentkirályi Alexandra úgy összegzett: a Tisza Párt ajánlata a budapestieknek káosz és csőd, hajléktalanság és drog, megszorítások, adóemelések, genderlobbi, migráció, és végül a brüsszeli parancsra háború.

"Nem kell találgatni, hogy mihez kezdenének a hatalommal" - jegyezte meg. "Mi viszont nem akarunk háborút, nem akarunk háborús gazdaságot és nem akarjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg mások rossz döntéseinek árát" - hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy a budapestiek pontosan tudják, mit jelent a háború. Nyolcvan éve romok, felrobbant hidak, pusztulás volt itt, ami évtizedekre meghatározta a város képét. Ma viszont egy felújított, teljesen új várost látunk. Budapest fejlettsége ma jelentősen meghaladja az uniós fejlettségi átlagot, és ez a közös munka eredménye - emelte ki.

Emlékeztetett: a Fidesz kormányzása bebizonyította Budapestnek azt, hogy merhet nagyot álmodni, hogy amiről azt hittük, végleg elveszett, az feltámasztható, hogy a háborús sebeket évtizedekig magán viselő Budapest újra a régi pompájában díszeleghet, sőt van jövője, újra lehet büszke, sikeres. "Ez minden magyar, a budapestiek és a nemzeti kormány szövetségével történhetett meg. Ezt a szövetséget pedig meg kell őriznünk" - tette hozzá.

Hangsúlyozta: arra kérik a budapestiek bizalmát, hogy megőrizzék Budapest békéjét és biztonságát.

Budapest a nemzet fővárosa, a Kárpát-medence szíve, lelke, méltónak kell lennie arra, hogy az egész magyarság fővárosa legyen, és készen kell állnia, hogy mi legyünk Közép-Európa gazdasági, diplomáciai és sportközpontja - hangoztatta.

Közölte, folytatják Budapest történelmi léptékű fejlesztését, a város fejlődése és működése akkor sem állhat meg, ha a működtetésre képtelen vezetése van. Mi akkor is garantáljuk a város működését, ha a vezetői arra alkalmatlanok - emelte ki a frakcióvezető, hozzátéve: a jövőt Budapesten írják, és nem Brüsszelből diktálják.

Budapest nem lesz ideológiai kísérletek terepe, nem válik más városok elhibázott döntéseinek a másolatává, Budapest magyar város marad, történelmével, kultúrájával, sajátos karakterével együtt - jelentette ki Szentkirályi Alexandra.